×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Laki-laki Yanardağı'nda patlama: Küller 10 km yükseğe ulaştı

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya#Lewotobi Laki-Laki Yanardağı#Patlama
Laki-laki Yanardağında patlama: Küller 10 km yükseğe ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 12:47

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı patlama sonucu lav ve kül püskürttü. Meydana gelen patlamada, küller 10 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Haberin Devamı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağında sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 18 kilometre yüksekliğe ulaştı. Çevredeki köyler külle kaplanırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yanardağda dün meydana gelen patlamada ise küller 10 kilometre yüksekliğe ulaşırken, lavlar gece saatlerinde gökyüzünü aydınlattı.

Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki Laki 18 Haziran'da patladığından bu yana en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor. Endonezya hükümeti, geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne, binlerce evin yıkılmasına yol açan patlamaların ardından binlerce kişiyi kalıcı olarak başka bölgelere yerleştirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Endonezya#Lewotobi Laki-Laki Yanardağı#Patlama

BAKMADAN GEÇME!