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Lahey’den yeni karar: Rus generallere tutuklama emri

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#UCM#Rusya#Tutuklama
Lahey’den yeni karar: Rus generallere tutuklama emri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Rusya’nın eski savunma bakanı Sergey Şoygu ve önde gelen Rus general Valery Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

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Mart ayındaki seçim zaferinden sonra devlet başkanı olarak 5’inci dönemine başlayan Vladimir Putin, yemin ettikten sonra ilk iş olarak Rusya’nın en uzun süre görev yapan bakanı Sergey Şoygu’yu görevden almıştı. Lahey merkezli mahkeme, Şoygu ve Gerasimov’un Ukrayna’daki sivillere yönelik saldırıları yönettikleri için savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediklerinden şüphelenildiğini bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Andrey Yermak, tutuklama emrinin “önemli bir karar” olduğunu söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi ise kararların “Moskova’ya karşı yürütülen hibrit savaşın bir parçası” olduğunu öne sürdü.

 

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#UCM#Rusya#Tutuklama

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