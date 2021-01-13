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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 18:44 | Son Güncelleme:

Lagarde: Bitcoin için küresel düzenleme gerekiyor

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Lagarde: Bitcoin için küresel düzenleme gerekiyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin'i "varlık" olmaktan, "para birimine" dönüştürecek bir düzenleme için uluslararası işbirliği gerektiğini vurguladı.

Katıldığı bir çevrimiçi konfaranstaki konuşmasında kripto para birimlerine ilişkin soruları yanıtlayan Lagarde, kripto paraları "tuhaf işlerin döndüğü son derece spekülatif bir yatırım aracı" diye nitelendirdi.

Yapılacak uluslararası işbirliğiyle, kripto para birimlerinin suçlular tarafından "kara para aklama" işlerinde kullanılmasının önlenmesine ilişkin sorulara da yanıt bulunması gerekeceğinin altını çizdi ve ekledi:

"Bir düzenleme olması gerekiyor. Bu düzenleme de, küresel düzeyde kabul edilen ve uygulanan bir uygulama olmalı; eğer olmazsa, başka bir tarafta oluşan açık kullanılacaktır."

 

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