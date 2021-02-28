Lady Gaga köpekleri için 500 bin dolar ödül verecek mi

Arkadaşı ve köpek bakıcısı Ryan Fischer, çarşamba günü Gaga’nın Fransız buldogu cinsi köpekleri Koji, Gustav ve Miss Asia’yı Hollywood kaldırımlarında gezmeye çıkardığında silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı. Saldırganlar Koji ve Gustav’ı kaçırırken Miss Asia ise kaçmış, daha sonra Fischer’in yanına dönmüştü. Sonrasında Lady Gaga, sosyal medyadan hayvanların bulunması için çağrı yaptı. Çok üzüldüğünü belirten Gaga, sorgusuz sualsiz 500 bin dolar ödül vermeye hazır olduğunu ilan etti.

HAYVANLAR BULUNDU

İki saldırgan için aramalar devam ederken önceki gün bir kadın, hayvanları Lady Gaga’nın çalışanlarına teslim etti. Kadının kaçırma olayıyla bir bağlantısının olmadığının tahmin edildiği belirtildi. Lady Gaga’nın köpeklerinin serbest kalması için fidye ödeyip ödemediği açıklık kazanmazken, hayvanları bulan kadına ödül verilip verilmeyeceği de henüz belli değil. Ancak Lady Gaga’nın ödül açıklaması, ünlülere yönelik kaçırılma ve fidye olaylarını teşvik edebileceği gerekçesiyle eleştiri konusu oldu.

GUCCİ’Yİ ÖLDÜRTEN KARISINI CANLANDIRIYOR

Lady Gaga (34), Gucci modaevinin kurucusunun torunu Maurizio Gucci’nin 1995 yılında eski karısı Patrizia Reggiani tarafından öldürülmesini konu alan ‘Gucci’ filminin çekimleri için Roma’da.

Reggiani, kendisini, 12 yaş genç bir kadın için terkeden eski eşini öldürmek için tetikçi tuttuğu gerekçesiyle 18 yıl hapis yatmış, 2016 yılında da serbest kalmıştı.

Ridley Scott’ın yönettiği filmde Gaga, Patrizia’yı canlandırıyor. Setten dönerken görüntülenen Gaga, leopar desenli elbisesi, stilettoları ve aksevuarlarıyla tepeden tırnağa Patrizia kılığına girmişti.