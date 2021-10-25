La Palma'da 19 Eylül'den beri aktif olan yanardağdan lav akışı sürüyor

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La Palma'daki volkandan çıkan ve şimdiye kadar 900 hektardan fazla alana yayılan lavlar, çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 146 binayı yakıp kül ederken, 127 binada da hasara yol açtı.

Bölgede toplam 65 kilometrelik yol da lavlar altında kaldı.

Yanardağdan çıkan küller ve gazların dün yapılan tespitlerde, 3 bin 200 metre yüksekliğe kadar çıktığı bilgisini paylaşan Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü yetkilileri, bölgede hava kirliliğinin arttığını belirtti.

Ayrıca dün itibarıyla yanardağdan 36 bin 100 ton kükürtdioksit salımı olduğunun tespit edildiğini açıklayan yetkililer, yanardağın sönme aşamasına geçmesi için bu değerin günlük 50-100 ton arasında olması gerektiğini hatırlattı.

Diğer yandan bölgede depremler devam ederken, sadece dün akşamdan sabaha kadar 84 depremin tespit edildiği kaydedildi.

La Palma'da yanardağın aktif olmasından bu yana en büyük deprem, 23 Ekim'de Richter ölçeğiyle 4,9 büyüklüğünde olmuştu.

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Evlerinden tahliye edilen 8 binden fazla kişi Ada'da yaşamaya devam ediyor.