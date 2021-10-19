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La Palma Adası'ndaki volkan bir ayda 85 milyon metreküp lav püskürttü

#La Palma#İspanya#Volkan
La Palma Adasındaki volkan bir ayda 85 milyon metreküp lav püskürttü

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı bu zamana kadar 85 milyon metreküp lav püskürttü.

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La Palma Adası'nda aktif duruma geçmesinden bu yana birinci ayını dolduran volkan rekor sayılacak düzeyde lav çıkarmaya devam ediyor.

Yerel yönetim kaynakları ve Volkanoloji Enstitüsü uzmanları yanardağdan bu zamana kadar 85 milyon metreküp lav çıktığını, 9 milyon metreküp külün etrafa yayıldığını ve 56 bin ton kükürt dioksit emisyonu olduğunu açıkladı.

Yanardağdan çıkan lavlar yaklaşık 900 hektarlık alanı kaplarken, kilise, mezarlık, futbol tesisinin de aralarında olduğu ancak çoğunluğu ev olan 2 bine yakın binayı yakıp geçti.

Bölgede şimdiye kadar 7 bin kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda.

Yetkililer, ilki 28 Eylül'de Atlas Okyanusu'na dökülen lavların ikinci koldan da denize ulaşması halinde yeni tahliyelerin olabileceğini ifade ediyor.

Hızlı bir şekilde akışı devam eden ikinci koldan dökülen lavların denize sadece 100 metre uzaklıkta olduğu, önümüzdeki saatlerde denize ulaşacağı bildiriliyor.

PATLAMALAR UZUN SÜRECEK

Kanarya Adaları'nda son 600 yılda 16 kez yanardağ patlaması görülürken, bunlardan en uzununun 1730'da Lanzarote Adası'nda görüldüğü ve Timanfaya Yanardağı'ndaki lav akışının yaklaşık 6 yıl sürdüğü (2 bin 55 gün) bilgisi paylaşıldı.

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Uzmanlar, Cumbre Vieja Yanardağı'nın da kısa ve orta vadede sönmesinin beklenmediğini, lav akışının ve gaz emisyonunun halen çok üst düzeylerde olduğunu belirtti.

La Palma Adası'nda en son yanardağ patlaması 1971'de olmuş ve Teneguia adı verilen volkan 24 gün (26 Ekim-18 Kasım) aktif kalmıştı.

YANARDAĞIN RESMİ ADI HALA KONULMADI

Diğer yandan bu zamana kadar bulunduğu bölgenin adından dolayı bölge halkı ve basın tarafından Cumbre Vieja olarak adlandırılan aktif durumdaki yanardağın resmi adı halen konulmadı.

Cumbre Vieja Doğal Parkı içinde bulunan yanardağın daha önce aktif olmamasından dolayı adının henüz konulmamasının da normal olduğu kaydediliyor.

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Yanardağın ismine, Bilimsel Araştırmalar Yüksek Konseyi'ne bağlı Madencilik ve Jeoloji Enstitüsü'nün karar vereceği, Cumbre Vieja dışında Cabeza de Vaca, Jedey ya da Tajogaite isimlerinin de verilebileceği iddia ediliyor.

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