La Palma Adası'nda yanardağ felaketi sürüyor: Yüzlerce kişi daha evinden oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ronaldo durdurulamıyor Rekorların efendisi gollerini sıralayıp zirvede farkı açtıRonaldo durdurulamıyor! Rekorların efendisi gollerini sıralayıp zirvede farkı açtı#Cristiano Ronaldo
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Bakan Kocadan önemli uyarı: Aşılanma hızında durağanlık varBakan Koca'dan önemli uyarı: Aşılanma hızında durağanlık var#Koronavirüs
ABDden Türkiyeye taziye mesajı: Sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruzABD'den Türkiye'ye taziye mesajı: Sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz#ABD Dışişleri Bakanlığı
Kayınpeder değil canavar Gelinini parçalara ayırdıKayınpeder değil canavar! Gelinini parçalara ayırdı#Cinayet
Bu illerde oturanlar dikkat... Kuvvetli geliyorBu illerde oturanlar dikkat... Kuvvetli geliyor!#Meteoroloji
Emniyet düğmeye bastı... İhale çetesine darbe 40 gözaltıEmniyet düğmeye bastı... İhale çetesine darbe! 40 gözaltı#İhale
Kurtulmak için atladılar Can havliyle zamana karşı yarışKurtulmak için atladılar! Can havliyle zamana karşı yarış#Yangın
Beslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl bulduBeslediği 10 kedi ezilerek tek tek öldü... Çözümü bakın nasıl buldu!#Bilecik
Galatasarayın Elneny transferinde yeni gelişme Mostafa Mohamed kafa karıştırdı...Galatasaray'ın Elneny transferinde yeni gelişme! Mostafa Mohamed kafa karıştırdı...#Galatasaray
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Galatasarayın stadının yeni ismi açıklandı Başkan Burak Elmastan yeni müjdeler...Galatasaray'ın stadının yeni ismi açıklandı! Başkan Burak Elmas'tan yeni müjdeler...#Galatasaray
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
İzmirde yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştuİzmir'de yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan acılı hala ilk kez konuştu#İzmir
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLERDünya Haberleri

La Palma Adası'nda yanardağ felaketi sürüyor: Yüzlerce kişi daha evinden oldu

#La Palma#Cumbre Vieja Yanardağı#Lav
La Palma Adasında yanardağ felaketi sürüyor: Yüzlerce kişi daha evinden oldu

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların bölgedeki riskleri artırmasıyla 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiği açıklandı.

Haberin Devamı

Kanarya Adaları özerk yönetimindeki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu, Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların yön ve akış hızındaki değişiklik nedeniyle bölgenin 2. düzey alarma geçirildiğini duyurarak, güvenlik gerekçesiyle 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Saat 13.00 ile 19.00 arasında evlerindeki önemli eşyalarını almaları için izin verilen halkın, daha sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde riskli bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

Pevolca'nın teknik bölüm şefi Miguel Angel Morcuende de düzenlediği basın toplantısında, adada tahliye edilenlerin sayısının 6 bin 200'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Morcuende, lavların şimdiye kadar 595 hektarlık alanı kapladığını, bunun 170'inin tarım alanı olduğunu ifade etti.

Diğer yandan lavların, aralarında çimento fabrikasının da olduğu bir organize sanayi sitesine ulaşması nedeniyle hava kirliliğinin artmasıyla 3 bin kişiyi etkileyecek şekilde bazı yerleşim yerlerinin karantinaya alındığı, halktan zorunlu durumlar olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapatmalarının istendiği belirtildi.

Haberin Devamı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yanardağ aktif durumda olduğundan bu yana bölgeye 3'üncü ziyaretini yarın yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#La Palma#Cumbre Vieja Yanardağı#Lav