Kuzeyden, güneyden muhalifler ilerliyor: Şam kıskaç altında

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Suriye’de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların başkent Şam’a yürüyüşü devam ediyor. Muhaliflerin 11 gün önce rejime yönelik başlattığı ‘Saldırganlığı Caydırma Operasyonu’ sonrası ilerleyiş, Halep ve Hama’nın ardından Humus’ta da devam etti. Dün gece Humus’u ele geçiren muhalifler ülkenin güneyinde de, Dera ve Süveyda’da kontrolü sağladıktan sonra Şam’ın kenar mahallelerine girdi.

‘SON AŞAMA’ İDDİASI

Muhaliflerin Askeri Operasyon Yönetimi Sözcüsü Hasan Abdulgani, Şam’ı kuşatmaya başladıklarını ve son aşamaya gelindiğini duyurdu. Muhalif grupların, başkent kırsalında bulunan Kanakir yakınlarında rejimin 121. Tugay üssünü ele geçirdiği ve Şam’ın güneyindeki Dereya’ya ulaştığı aktarıldı. 2012-2016 arasında muhaliflerin elinde olan Dereya, kent merkezine 2, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkanlık sarayına sadece 7 kilometre mesafede bulunuyor. Diğer yandan yerel kaynakların aktardığına göre ise Şam’a korku hakim. Şehrin birçok noktasında elektrik ve internete erişilemediği, rejim güçleri tarafından yapılan denetimler sonrası genç erkeklerin zorla askere alındığı iddia edildi.

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HUMUS ELE GEÇİRİLDİ

Başkent Şam’a açılan Humus ilinde, muhalif gruplar kent merkezine hâkim oldu. Katar merkezli El Cezire haber kanalına göre, muhalif gruplar dün gece Suriye’nin üçüncü büyük kenti Humus’a girdi. Hükümet yanlısı haber kaynakları da rejim güçlerinin Humus’u terk ettiğini açıkladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman, “Rejim güçlerinin şehirdeki son mevzileri terk etmesinin ardından muhalif gruplar Humus şehrine girdi ve bazı mahallelerin kontrolünü ele geçirdi” dedi.

ABD DESTEKLİ MUHALİFLER DE SAHADA

Muhaliflerin Şam yolculuğuna, Ürdün sınırındaki Tanf üssünde bulunan ve ABD tarafından eğitip donatılan Suriye Özgür Ordusu da (SÖO) katıldı. Çölden ilerleyen SÖO’nun da Şam’a yaklaştığı ve terör örgütü YPG’nin ele geçirdiği iddia edilen Palmira’da kontrolü sağladığı aktarıldı. Sosyal medyada rejim askerlerinin üniformalarını çıkardığına dair görüntüler yayınlandı. Uzmanlar, Şam’a doğru ilerleyen muhalif gruplar arasında bazı farklılıklar olduğunu belirtse de ilerleyen süreçte bu farklılıkların çözüleceği değerlendiriliyor.

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HTŞ LİDERİ: REJİMİN ÇÖKÜŞÜ YAKIN

El Cezire’ye göre, HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani, muhaliflerin Şam sınırında olduğunu aktardı. Colani hükümetin çöküşünün yakın süreçte gerçekleşeceğini de söyledi. Colani, muhalif gruplara gönderdiği mesajında, “Şam sınırlarındasınız. Rejimin çöküşü yakın” ifadelerini kullanırken rejim güçlerinin silahlarını bırakması halinde af çıkarılacağı sözünü de verdi.

SMO, MENBİÇ’E HAREKÂT BAŞLATTI

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı güçlerin PYD/YPG kontrolündeki Menbiç’e yönelik başlattığı operasyon devam ediyor. Bölgede şiddetli çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşılırken SMO’nun Menbiç’e operasyonu sonrası teröristlerin, Suriye’nin iç kesimlerine ilerlemeyi durdurduğu ve Menbiç’i savunmaya çekildiği aktarıldı. Bölgede bulunan terör örgütünün sözde liderlerinin aileleriyle birlikte Menbiç’ten kaçtığı da iddia edildi. SMO, Fırat Nehri’nin doğusunda son PKK kontrolündeki son bölgeler olan Tel Rıfat’ı almış Menbiç’e yönelmişti.

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YPG AŞİRETLERE TAKILDI

Öte yandan ABD’nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG, Suriye’nin doğusunda Arap aşiretlerinin engeline takıldı. Rejime bağlı askerlerin çekildiği Deyrizor bölgesine ulaşan SDG’yi Arap aşiretleri bölgeden çıkarttı. Rakka’daki kasabaların kontrolünü YPG’den geri alan aşiretlerin Deyrizor’un güneyindeki Muhasan’dan da terör örgütü mensuplarını çıkarttığı bildirildi. Muhaliflerin Şam’ın ardından Rakka ve Deyrizor’a doğru ilerlemesi bekleniyor.