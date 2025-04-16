Kuzey'de savaş çanları: Rusya sınırını kapattı... 'Nato'nun intikamı'

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından NATO'nun 31. üyesi olarak kabul edilen Finlandiya, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklama ile Rusya ile olan kara sınırını süresiz olarak kapalı tutacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Moskova tarafından teşvik edildiği iddia edilen sığınmacı artışına ilişkin endişelerin devam etmesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Aralık 2023'te kapatılan 1340 kilometrelik sınırın “bir sonraki duyuruya kadar” kapalı kalacağı vurgulandı.

İltica başvurularına ilişkin yapılan açıklamada, Finlandiya'nın havayolu ve denizyolu ile iltica başvurularını kabul edileceği ifade edildi. Ancak Rusya ile kara sınırı boyunca yapılacak başvuruların reddedileceğinin altı çizildi.

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Finlandiya hükümeti yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Rusya, göçmen akınını bir silah olarak kullanıyor. Amacı Finlandiya'nın ve Avrupa Birliği'nin güvenliğini bozmak ve toplumsal düzenimizi sarsmaktır. Eldeki istihbarat bilgilerine göre, Rusya'nın yeniden büyük çaplı bir göçmen akını başlatma ihtimali bulunuyor. Rus yönetimi, sığınmacıları bilinçli şekilde sınırlarımıza yönlendiriyor. Bunun tek amacı ülkemizin istikrarını bozmak ve NATO'ya katılımımızın intikamını almaktır."

Finlandiya, Nisan 2023'te NATO üyesi oldu ve Moskova'nın kınamalarına “karşı önlemler alınacak” uyarılarına maruz kalmıştı.

REVİZE EDİLEBİLİR

Yetkililer, sınırdaki kapatma kararının belli aralıklarla gözden geçirileceğini, ulusal güvenlik ya da kamu düzenine yönelik tehdidin azalması halinde kaldırılabileceğini veya revize edilebileceğini söyledi.

Açıklamada, "Sığınmacı akını devam ederse Finlandiya'nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için ciddi bir tehdit oluşturacaktır” denildi.

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SINIR DIŞI ETME YASASI KABUL EDİLMİŞTİ

Finlandiya geçtiğimiz yıl, Rusya'dan geçen sığınmacıların ülkeye girişini reddetmesine olanak tanıyan tartışmalı "sınır dışı etme yasasını" kabul etti.

Hükümetin kararına bağlı olarak uygulanacak yasa, Finlandiya'nın uluslararası yasal yükümlülüklerini ihlal edebileceğini söyleyen insan hakları savunucularının eleştirilerine neden oldu.