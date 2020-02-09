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Dünya
İskender GÜNGÖR/KÖLN (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Kuzey ve Orta Avrupa, Sabine Kasırgası’na hazırlanıyor

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Kuzey ve Orta Avrupa, Sabine Kasırgası’na hazırlanıyor

Almanya, bugün öğleden sonra çıkması beklenen Sabine Kasırgası’na hazırlanıyor. Eurowings hava yolu şirketi, “Kuzey ve Orta Avrupa üzerinde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle hava trafiğinde bozukluklar olabilir” duyurusunda bulundu.

Kuzey ve Orta Avrupa, bugün öğleden sonra beklenen Sabine Kasırgası’na hazırlanıyor. Alman Demir Yolları, ülkenin kuzey bölgesindeki tren seferlerinde hız limitlerinde değişikliğe gidilebileceğini duyurdu.

Alman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bugün Borussia Mönchengladbach ile 1. FC Köln arasında oynanacak futbol müsabakanın kasırga nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Rüzgar hızı saatte 60 ila 120 km'ye çıkması beklenen Sabine Kasırgası nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss Leverkusen Grevenbroich'deki okullarda Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Kasırganın Pazartesi günü akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

 

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