Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:26,
Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Corona Virüs nedeniyle sokaklar bomboş
Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinde Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.
Yüzlerce turistin ve vatandaşın uğrak yeri olan caddeler ve sokaklar ıssız bir kenti yansıtıyor. Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta sadece eczaneler, petrol istasyonları ve marketler açık durumda. Sokaklarda bir kaç kişi hariç, sadece kedi ve kuşların bulunduğu görüldü.
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