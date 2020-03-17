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Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:26,Son Güncelleme:/

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Corona Virüs nedeniyle sokaklar bomboş

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Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Corona Virüs nedeniyle sokaklar bomboş
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Kıbrıs'ın kuzey ve güneyinde Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle sokaklar boşaldı.

Yüzlerce turistin ve vatandaşın uğrak yeri olan caddeler ve sokaklar ıssız bir kenti yansıtıyor. Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta sadece eczaneler, petrol istasyonları ve marketler açık durumda. Sokaklarda bir kaç kişi hariç, sadece kedi ve kuşların bulunduğu görüldü.

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