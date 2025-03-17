Kuzey Makedonya'da korkunç yangın: 'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiası... 9 yaralı Türkiye'ye getirildi

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Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki Club Pulse isimli gece kulübünde çıkan yangında, 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel saatle 03.00'te çıkan yangına, bir hip-hop konserinde sahnede atılan maytapların neden olduğu açıklandı.

Yangın sırasında canını kurtarmak isteyenler, binanın tek çıkışına yönelirken izdiham ve duman soluma nedeniyle 155 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralananların ülke genelindeki hastanelere kaldırıldığını, bunlardan 22'sinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Durumu ağır olan çok sayıda hasta Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi ülkelere sevk edildi.

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Başkent Üsküp'e 115 kilometre mesafede yaşanan olayın ardından Kuzey Makedonya'da 7 günlük milli yas ilan edildi.

9 YARALI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Olayda yaralanan 155 kişiden 9'unun, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya getirildiği bildirildi.

3 yaralıyı taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen 3 kişi, tedavi altına alındı.

Yangında yaralanan 6 kişinin ise ambulans uçakla Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.

Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçildiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti;

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"Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."

250 BİLET SATILDI, 500 KİŞİ VARDI

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toskovski, yangında ölenlerden üçünün çocuk olduğunu belirterek "Kolayca tutuşabilen bir malzemeden yapılmış tavana kıvılcımlar sıçradı, ardından yangın hızla tüm mekana yayıldı ve yoğun bir duman oluştu. Etkinlik sırasında içeride yaklaşık 500 kişi vardı, ancak 250 bilet satılmıştı" dedi.

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Konser sırasında gece kulübünde bulunan gençlerden biri yerel medyaya, "Sahnede bulunan maytaplar tavandaki straforu tutuşturdu. Bir patlama sesi duydum ve çatı çöktü. Hepimiz dışarı çıkmak için giriş ve çıkışın aynı yerden yapıldığı kapıya doğru koştuk" açıklaması yaptı.



CUMHURBAŞKANI: HEPİMİZ ŞOKTAYIZ

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Davkova Siljanovska, yangının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Ben dahil hepimiz şoktayız. Bir anne olarak, bir insan olarak, bir cumhurbaşkanı olarak şoktayım” dedi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska, ulusa sesleniş konuşmasında şöyle konuştu:

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“Koçani'de yaşanan korkunç trajedinin gerçek olduğuna hala inanamıyorum. Ölenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi hangi kelimelerle ifade edeceğimi bilemiyorum. Sorumlular hukuktan, adaletten ve cezadan kaçmamalı! Artık kimsenin masum insanların hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyelim”

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İDDİASI

İçişleri Bakanı Toskovski, yangın ile "yolsuzluk" ve "rüşvet" bağlantısının olup olmadığının araştırdığını açıkladı. Toskovski, gece kulübüne ilişkin "Bu şirketin yasal çalışma ruhsatı yok" ifadesini kullandı.

Toskovski, "Yaşanan olay, geçmişte ülkede yaşanan diğer birçok olay gibi, rüşvet ve yolsuzlukla bağlantılı. Bu durumda, lisansların yasadışı olarak verilmesine karışan herkes olaydan sorumlu tutulacaktır" dedi.

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Şüpheliler arasında hip-hop grubun iki üyesi, kulübün sahibi ve organizatörlerin yer aldığı bildirildi.

Kuzey Makedonya hükümetinden yapılan açıklamada, "Parti düzenleyen tüm gece kulüpleri, diskotekler ve restoranlara yönelik acil ve olağanüstü üç günlük kapsamlı bir denetim yapılması emredilmiştir" denildi.

15 KİŞİYE GÖZALTI

Kulübün içindeki kişi sayısının 250 olan resmi kapasitesinin en az iki katı oldu ifade edilen gece kulübüne ilişkin başlatılan incelemede, 20 kişinin soruşturma altında olduğu açıklandı.

20 kişinin 15'inin gözaltında olduğu belirtilirken, soruşturma altındaki 5 kişinin hastanede tedavi gördüğü ifade edildi.

"BENİM TEK ÇOCUĞUMDU"

Kocani Hastanesi Başhekimi Kristina Serafimovska, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ölenlerin çoğu maalesef çıkış sırasında yaşanan izdihamda yaralanmıştı. Hastaların 70'inde yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildi" dedi.

Hip-hop grubunun iki üyesinden biri olan Vladimir Blazev'in kız kardeşi, abisinin yüzünde yanıklar olduğunu ve nefes almak için yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yangından yüzünden yara alarak kurtulmayı başaran 19 yaşındaki Marija Taseva, “Kaçmaya çalışırken pencerelerde parmaklıklarla karşılaştık. Bir şekilde geçmeyi başardım. Ancak merdivenlerden düştüm ve üzerimden geçerek beni ezdiler. Zar zor hayatta kaldım ve nefes almakta güçlük çekiyordum.” şeklinde konuştu.

Kocani'deki hastanenin dışarısında 21 yaşındaki oğlu Tomce Stojanov'un hayatını kaybettiği bilgisini alan Dragi Stojanov, “O benim tek çocuğumdu. Artık hayatıma ihtiyacım yok. Cesetler var, kulübün içinde sadece cesetler var. Çocuklar tanınmayacak şekilde yanmış. Organize suç örgütü patronları da ceplerine para koyuyor. 150 aile harap oldu" dedi.