Kuzey Kore'yi kızdıracak gelişme: ABD'ye ait nükleer denizaltı, Güney Kore'ye demirledi

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD'nin Virginia sınıfı nükleer denizaltısı "USS Vermont"un (SSN-792), malzeme ikmali ve mürettebatın dinlenmesi için başkent Seul'un 320 kilometre güneydoğusundaki Busan kentine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Güney Kore'deki ilk liman ziyaretini gerçekleştiren 7 bin 800 tonluk USS Vermont'un (SSN-792), Busan'a varmadan önce bölgede operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

Güney Kore ile ABD orduları arasında artan angajman, Kuzey Kore'nin füze fırlatmaya yeniden başladığı Kore Yarımadası'nda süregelen gerilimin ortasında gerçekleşti.

Kuzey Kore, 19 Eylül'de "4,5 ton sınıfı süper büyük harp başlığı taşıma kapasitesine sahip" taktik balistik füze ve geliştirilmiş stratejik seyir füzesinin test atışlarının başarıyla yapıldığını açıklamıştı.

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Eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nın 1950'lerdeki Koreler arası savaştan bu yana "en tehlikeli durumda" olduğu uyarısında bulunarak, Kuzey ile Güney arasında diyalog çağrısında bulunmuştu.​​​​