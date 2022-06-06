Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore'ye ABD ve Güney Kore'den misilleme

#Kuzey Kore#ABD#Dünya
Kuzey Koreye ABD ve Güney Koreden misilleme

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı 8 füzeye yanıt olarak düzenlediği ortak atış tatbikatında Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattığını bildirdi.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'nin dünkü 8 füzeyi içeren silah denemesi bölgede gerilimi artırırken, Pyongyang'a ABD ve Güney Kore cephesinden yanıt geldi.

ABD Kore Kuvvetleri'nden (USFK) yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen ortak atış tatbikatı çerçevesinde Japon Denizi istikametine 8 füze fırlatıldığı bildirildi.

Güney Kore'den ülkenin resmi adı olan Kore Cumhuriyeti (KC) olarak bahsedilen açıklamada, "Birleşik ABD-KC kuvvetlerinin kriz olaylarına hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini göstermek için ABD Kore Kuvvetleri ve Kore Cumhuriyeti askerleri ortak bir atış tatbikatı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattıKuzey Kore, Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattıHaberi görüntüle

Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının Kore Yarımadası'nda ve Hint-Pasifik'in tamamında barış ve refah taahhüdünü sürdürdüğü kaydedilirken, tatbikatta 1 ABD füzesi ile 7 Güney Kore füzesinin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Haberin Devamı

Ayrıca tatbikat öncesinde hava ve deniz ulaşımı güvenliğini sağlamak için gerekli bildirimlerin yapıldığı vurgulandı.

Güney Kore ve Japonya hükümetlerinden yapılan açıklamalarda Pyongyang'ın dün Japon Denizi istikametine doğru 8 kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmiş, son gelişme Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 18. silah testi olarak kayıtlara geçmişti.

Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken füze denemesi, bölgede gerilimi artırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere