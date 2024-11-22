Kuzey Kore'nin son teknoloji silahları görücüye çıktı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang’da dün başlayan "Ulusal Savunma Gelişimi-2024" fuarının açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında milli savunma sanayiinin önemine vurgu yapan Kim, “Düşman güçlerin benzeri görülmemiş yaptırım ve ablukaları, milli ve bağımsız savunma sanayimizi güçlendirmenin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

ABD’Yİ SUÇLADI

Dünya savaşlarından bu yana en “kaotik” ve “şiddet dolu” dönemden geçildiğini söyleyen Kim, “ABD'nin dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeye dönük vicdansız taktikleri ve bunun yol açtığı tüm çelişki ve çatışmalar, kritik patlama noktasını aşarak bir felakete dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kuzey Kore’nin gücünü bastırmak ve kendisine bağlı ülkeler üzerindeki kontrolünü sürdürmek için nükleer askeri ittifaklar geliştirdiğini vurgulayan Kim, “Ülkemizin dört bir yanını saran bu nükleer askeri ittifaklar ile stratejik saldırı araçlarının ve müttefik kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılması, askeri baskı ve provokasyonların düzeyini artırmıştır” şeklinde konuştu.

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“TERMONÜKLEER SAVAŞ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kim, ABD’nin adımlarının Kore Yarımadası'nı eşi görülmemiş tehlikede bir “termonükleer savaş” riski ile karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Şimdiye kadar ortaya konan diplomatik çözüm çabaları üzerinden ABD’yi eleştiren Kim, "ABD ile müzakerelerde her yolu denedik, ancak karşılığında gördüğümüz tek şey Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen istilacı ve düşmanca yaklaşım oldu” diye konuştu.



“MİLLİ SAVUNMAMIZI GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

ABD’nin Kuzey Kore’yi ve halkını tamamen yok etme hedefinin “pervasız bir hal aldığını” söyleyen Kim, “Ülkemize ve milletimize yönelik her türlü askeri tehdidi ortadan kaldırmak için kararlı adımlar atmayı sürdürecek, milli savunma kabiliyetimizi sürekli geliştirerek ve öz savunma hakkımızı kararlılıkla kullanarak düşmanlarımızın kuvvet kullanma iradesini tamamen kıracağız” ifadelerini kullandı.

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Kim, Kuzey Kore'nin egemenliğinin ihlal edilmesine asla seyirci kalmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kim’in açıklamaları, ABD seçimleri hakkında sessizliğini koruyan Kuzey Kore'den Donald Trump yönetimine mesaj olarak yorumlandı.

SON TEKNOLOJİ SİLAHLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

"Ulusal Savunma Gelişimi-2024" fuarında stratejik ve taktik silahlar da dahil olmak üzere ülkenin en son teknoloji savunma ürünlerinin sergilendiği açıklandı.

Kuzey Kore hükümeti tarafından yayınlanan fotoğraflarda kıtalararası balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra dronlar, çoklu roketatarlar ve tankların da yer aldığı görüldü. Ayrıca Kuzey Kore ordusuna ait savaş uçaklarının fuar alanı semalarında gösteri uçuşu yaptığı bildirildi.