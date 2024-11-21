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Kuzey Kore’nin son silahı... ‘Gürültü bombardımanı’ ile Güney’i vuruyor

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Gürültü Bombardımanı#Güney Kore
Kuzey Kore’nin son silahı... ‘Gürültü bombardımanı’ ile Güney’i vuruyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

KUZEY Kore, uzun zamandır devam eden sınır geriliminde Güney Kore’ye karşı şaşırtıcı bir silah kullanıyor: Gürültü bombardımanı. Güney Kore’nin sınır köyleri, aylardır dev bir gongun defalarca çalınması gibi yüksek ve rahatsız edici bir sesle sarsılıyor.

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Kuzey Kore sınırındaki Gangwa Adası’nda yaşayan insanlar, günün herhangi bir anında farklı sesler duyuyor ve kendilerini “gürültü bombalaması mağduru” olarak tanımlıyor. Köylüler Fransız Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Doğanın sesleri artık duyulmuyor. Tek duyduğumuz bu rahatsız edici ve tüyleri diken diken eden ses” diyor. Temmuz ayından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki hoparlörlerle günde 10 ila 24 saat boyunca propaganda yayını yapıyor. Ses mühendisi Hwang Kwon-ik de ses efektlerinin “70’li ve 80’li yıllardaki Güney Kore korku filmlerinde kullanılan efektlere benzediğini” söylüyor.

AĞRI KESİCİ alıyorlar

Uzmanlar, geceleri 60 desibelin üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalmanın uyku bozuklukları riskini artırdığını söylerken, AFP muhabirleri Ganghwa’da yaptığı gezide 80 desibel seviyesine ulaşan ses seviyeleri tespit etti. Ada sakinleri, gürültü nedeniyle devamlı ağrı kesici kullandıklarını belirtirken keçilerin düşük yapması ve tavukların daha az yumurtlamasını da ses saldırılarına bağlıyor.

 

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#Kuzey Kore#Gürültü Bombardımanı#Güney Kore

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