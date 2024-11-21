Kuzey Kore’nin son silahı... ‘Gürültü bombardımanı’ ile Güney’i vuruyor

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Kuzey Kore sınırındaki Gangwa Adası’nda yaşayan insanlar, günün herhangi bir anında farklı sesler duyuyor ve kendilerini “gürültü bombalaması mağduru” olarak tanımlıyor. Köylüler Fransız Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Doğanın sesleri artık duyulmuyor. Tek duyduğumuz bu rahatsız edici ve tüyleri diken diken eden ses” diyor. Temmuz ayından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki hoparlörlerle günde 10 ila 24 saat boyunca propaganda yayını yapıyor. Ses mühendisi Hwang Kwon-ik de ses efektlerinin “70’li ve 80’li yıllardaki Güney Kore korku filmlerinde kullanılan efektlere benzediğini” söylüyor.

AĞRI KESİCİ alıyorlar

Uzmanlar, geceleri 60 desibelin üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalmanın uyku bozuklukları riskini artırdığını söylerken, AFP muhabirleri Ganghwa’da yaptığı gezide 80 desibel seviyesine ulaşan ses seviyeleri tespit etti. Ada sakinleri, gürültü nedeniyle devamlı ağrı kesici kullandıklarını belirtirken keçilerin düşük yapması ve tavukların daha az yumurtlamasını da ses saldırılarına bağlıyor.