Kuzey Kore'nin karanlık yüzü: Milyarların arkasındaki korkunç bedel

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ve Çin ile ilişkilerini güçlendirerek ülkesinin ekonomik ve askeri gücünü artırdı. Ancak bu yükselişin arkasında ağır çalışma koşulları, zorla çalıştırılan işçiler, madenlerde hayatını kaybeden emekçiler ve Ukrayna savaşında cepheye gönderilen askerlerden oluşan karanlık bir tablo yer aldı.

New York Times’ın haberinden aktarılan bilgilere göre, Pyongyang yönetimi Rusya’ya asker ve mühimmat göndererek karşılığında ekonomik kaynaklar ve gelişmiş askeri teknoloji elde etti. Ülke ayrıca yurt dışına gönderdiği işçilerden, doğal kaynaklardan ve siber faaliyetlerden milyarlarca dolar gelir sağladı.

KUZEY KORE'NİN EKONOMİSİ YENİDEN BÜYÜDÜ

Kuzey Kore ekonomisi, koronavirüs salgını dönemindeki daralmanın ardından son üç yılda yıllık yüzde 3’ün üzerinde büyüdü. Kim Jong-un yönetimi bu süreçte Rusya ve Çin ile ilişkilerini daha da geliştirdi.

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Ancak ekonomik büyümenin önemli bir bölümünün halk üzerindeki ağır çalışma koşulları ve ülkenin dış kaynaklara dayalı gelir modelinden beslendiği aktarıldı.

Kuzey Kore, Ukrayna savaşı sırasında Rusya’ya binlerce asker ve büyük miktarda mühimmat gönderdi. Bunun karşılığında Moskova’nın Pyongyang’a un, domuz eti ve petrol gibi temel ürünlerin yanı sıra gelişmiş askeri teknoloji sağladığı belirtildi.

Rusya’ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin önemli bölümünün hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. Binlerce kişinin ise cephe gerisinde insansız hava aracı fabrikalarında, savaş nedeniyle zarar gören kentlerin yeniden inşasında ve konut projelerinde çalıştırıldığı aktarıldı.

"BİZ SADECE YÜK HAYVANIYDIK"

Kuzey Kore’nin iş gücü ihracatının da rejimin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiği belirtildi.

Rusya’ya gönderilen bazı Kuzey Korelilerin öğrenci vizesi aldığı ancak eğitim kurumlarına hiç gitmediği ortaya çıktı. İşçilerin konteynerlerde veya tamamlanmamış binalarda kaldığı, günde yaklaşık 14 saat çalıştırıldığı ve son derece sınırlı izin kullandığı aktarıldı.

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Rusya’daki bazı iş ilanlarında Kuzey Koreli işçiler için uzun çalışma saatleri açıkça duyuruldu. Bir ilanda, “Disiplini garanti ediyoruz: Çalışanlar kesinlikle programa göre çalışır, sigara molası vermez veya devamsızlık yapmaz” ifadeleri yer aldı.

Bazı işçilerin yılda yalnızca iki gün izin yaptığı belirtildi.

Kuzey Koreli işçilerin en büyük şikayetlerinden birinin ise aileleriyle iletişim kuramamaları olduğu aktarıldı. Özellikle Özbekistan, Kırgızistan ve Ermenistan’dan gelen işçilerin aileleriyle özgürce telefonla konuşabilmesi, Kuzey Koreliler için ağır bir eşitsizlik oluşturdu.

Bir işçi yaşadıklarını, “Biz sadece yük hayvanıydık” sözleriyle anlattı.

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KÖMÜR VE MADENLERDE ZORLA ÇALIŞTIRMA

Kuzey Kore’nin gelir kaynaklarından biri de doğal kaynakları oldu.

Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen Kuzey Kore kömürünün Çin’e gönderilmeye devam ettiği belirtildi. Uydu görüntülerinin Çin’in Kuzey Kore’den kömür ithalatını sürdürdüğünü gösterdiği aktarıldı.

Kömürün önemli bölümünün ülkenin kuzey ve orta kesimlerindeki madenlerde zorla çalıştırılan işçiler tarafından çıkarıldığı bildirildi.

Demir cevheri madenlerinde de benzer koşulların yaşandığı belirtildi. İşçilerin uzun süre yer altında çalıştığı, üretim kotalarının artırıldığı ve bazı madenlerde patlamalar meydana geldiği aktarıldı.

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Bir Kuzey Koreli, ülkeden çıkan madenlerin ağır çalışma koşulları nedeniyle “kanla lekelenmiş” olduğunu söyledi.

PERUK VE TAKMA KİRPİKLERİN ARKASINDAKİ KARANLIK TABLO

Kuzey Kore’nin en büyük resmi ihracat kalemlerinden biri olan peruk ve takma kirpiklerin de zorla çalıştırılan işçilerin emeğine dayandığı öne sürüldü.

Çin’e gönderilen ham maddelerin Kuzey Kore’deki çalışma kamplarına ulaştırıldığı, burada üretilen ürünlerin ise yeniden Çin’e gönderildiği aktarıldı.

Kamplarda kadın mahkumların günlük üretim kotalarını doldurmak zorunda kaldığı belirtildi. Kotasını tamamlayamayanların dövüldüğü ve yemeklerinin kesildiği ifade edildi.

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Kuzey Koreli eski mahkum Baek Hye-ok, Chongori çalışma kampındaki koşulları anlattı.

“Hayatınız kotanızı doldurmanıza bağlıydı” dedi. “Başarısız olursanız dövülür ve tayınınız kesilirdi.”

Baek, kaldığı hücrelerde yüzlerce kadının son derece kötü koşullarda yaşadığını ve bazı mahkumların açlık nedeniyle böcek yemeye kadar varan çaresizlikler yaşadığını aktardı.

Başka bir eski mahkum olan Lee Young-ju ise kampı “tam bir cehennem” olarak tanımladı.

HALKIN HER KESİMİ KOTAYA BAĞLANDI

Kuzey Kore’de üretim kotalarının yalnızca fabrikalarla sınırlı kalmadığı belirtildi.

Köylülerin Çin’e gönderilmek üzere meyve topladığı, öğrencilerin askerlerin eldivenlerinde kullanılmak üzere tavşan derisi biriktirdiği aktarıldı.

Traktör fabrikalarının aynı zamanda tank üretiminde kullanıldığı, ordunun ise ülke genelindeki inşaat projelerinde ücretsiz iş gücü olarak çalıştırıldığı belirtildi.

Diplomatların da rejimin gelir kaynaklarına katkıda bulunduğu aktarıldı. Bazı diplomatların diplomatik çantalarla puro ve gergedan boynuzu gibi ürünler taşıdığı, elde edilen gelirlerin Kim Jong-un yönetiminin ihtiyaçları için kullanıldığı belirtildi.

SİBER HIRSIZLIKLA MİLYARLARCA DOLAR

Kuzey Kore yönetiminin gelir elde ettiği alanlardan biri de siber faaliyetler oldu.

Ülkenin matematik ve fen alanlarında yetenekli çocukları seçerek yazılım mühendisi ve hacker olarak yetiştirdiği, daha sonra bu kişileri Çin, Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderdiği aktarıldı.

Bu kişilerin gizli servisler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

TRM Labs verilerine göre, Kuzey Kore bağlantılı hackerlar yılın ilk dört ayında dünya genelinde çalınan kripto paraların yüzde 76’sından sorumlu oldu.

Kuzey Koreli diplomatların ve yetkililerin, yurt dışında çalışan vatandaşlardan elde edilen gelirlerin ülkeye aktarılmasında da rol oynadığı belirtildi.

KİM JONG-UN'UN LÜKS HAYATININ BEDELİ

Ülkenin resmi söyleminde ücretsiz sağlık hizmetleri, eğitim ve diğer sosyal hizmetler öne çıkarıldı. Ancak anlatılan tablo, sistemin büyük ölçüde halktan alınan zorunlu katkılar ve düşük maliyetli iş gücü üzerine kurulduğunu gösterdi.

Kuzey Kore yönetiminin elde ettiği kaynakların Kim Jong-un’un lüks yaşamı ve askeri programları için kullanıldığı aktarıldı. Lüks otomobiller, yatlar, pahalı yemekler ve tatil tesislerinin yanı sıra nükleer silah programının da bu kaynaklarla finanse edildiği belirtildi.

Kuzey Kore’nin eski Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ryu Hyeon-woo, sistemi şu sözlerle anlattı:

“Kuzey Kore, her şeyin bedava olduğu, vergisiz bir ülke olduğunu iddia ediyor. Gerçekte ise sistemi halkını sömürerek ayakta kalıyor.”

UKRAYNA'DA BİNLERCE KUZEY KORELİ ASKER

Kuzey Kore’nin Rusya ile kurduğu iş birliğinin en ağır sonuçlarından biri ise askerlerin Ukrayna savaşına gönderilmesi oldu.

Geçen yıl Ukrayna güçleri Kursk bölgesinde öldürülen Kuzey Koreli bir subayın üzerinde bazı belgeler buldu. Belgelerin, Rusya’ya gönderilen yaklaşık 16 bin Kuzey Koreli askerin karşı karşıya kaldığı koşullara ilişkin bilgiler içerdiği aktarıldı.

Güney Kore istihbaratı, çatışmalarda yaklaşık 2 bin Kuzey Koreli askerin öldüğünü tahmin etti.

Belgelerde, Kuzey Kore birliklerinin yoğun topçu ateşi ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılaştığı belirtildi. Yaralı askerlerin tahliye edilmesinde yaşanan gecikmelerin de ölümlere yol açtığı aktarıldı.

Bir belgede, “Yaralıların zamanında tahliye edilememesi nedeniyle, tahliye sırasında savaşçılar hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore yönetiminin ise hayatını kaybeden askerleri “şehit” olarak gösterdiği ve savaşta teslim olmak yerine el bombalarını kullanarak kendilerini öldüren askerleri kahramanlaştırdığı belirtildi.

“KELEBEK OLACAĞIM VE SENİ BULACAĞIM”

Ukrayna özel kuvvetlerinin ele geçirdiği bir Kuzey Koreli askerin günlüğünde ise cephedeki askerlerin yaşadığı korku ve çatışma açıkça görüldü.

Asker, bir yandan “vatan ve parti için en büyük sevinç ve tatmin” duygusuyla savaşması gerektiğini düşünürken diğer yandan bu görevin askerlerin hayatına mal olmasından korktuğunu yazdı.

Aralık 2024’te hayatını kaybeden asker, son mesajında geride bıraktığı kişiye dönme sözü verdi.

Günlüğündeki son ifadelerden biri ise şöyleydi:

“Kelebek olacağım ve seni bulacağım.”