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Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui oldu

#Kuzey Kore#Choe Son-Hui#Dışişleri Bakanı
Kuzey Kore’nin ilk kadın dışişleri bakanı Choe Son Hui oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakın kurmayı Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu.

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Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen sıkça gerçekleştirdiği füze denemeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore'de bir ilk yaşandı. Kıdemli diplomat ve lider Kim Jong-un'un yakın kurmaylarından Choe Son-hui, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı oldu. Kim Jong-un başkanlığındaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kurul toplantısında yapılan atamanın, Pyongyang'ın yeni bir nükleer deneme yapmasının beklendiği dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Hui, uzun süredir Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda görev alıyordu.

"GÜCE KARŞI GÜÇ"

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantısında konuşma yapan Kim Jong-un, "Nefsi müdafaa hakkının, partinin güce karşı güç ilkesini ve egemenliği savunma kararlılığını yansıttığını" ifade ederken, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için askeri gücü ve savunma kapasitesini artırmaya yönelik hedeflerini de açıkladı.

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#Kuzey Kore#Choe Son-Hui#Dışişleri Bakanı

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