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Kuzey Kore'nin füze denemesini doğrulamasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

#Kuzey Kore#Dünya#BM
Kuzey Korenin füze denemesini doğrulamasının ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor

Kuzey Kore, denizaltıdan fırlatılan yeni bir balistik füzeyi başarıyla test ettiğini açıkladı, böylece Güney Kore ve Japonya'nın iddialarını doğrulamış oldu.

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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, füzenin "ileri düzeyde yönlendirme teknolojisine" sahip olduğunu kaydetti.

KCNA, füzenin, 2016'da yine bir denizaltıdan gerçekleştirilen füze denemesinin yapıldığı lokasyondan atıldığını duyurdu. 2016'daki füze, Kuzey Kore'nin Sinpo limanı açıklarından ateşlenmişti.

Bu açıklamanın ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore gündemiyle Çarşamba günü acil toplanacağını duyurdu.

Güney Kore ve Japonya Salı günü; Kuzey Kore'nin Japonya açıklarına en az bir balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Son haftalarda Pyongyang yönetimi, hipersonik ve uzun menzilli seyir füzeleri ile uçaksavar silahları olduğunu iddia ettiği ekipmanlar üzerinde bir dizi deneme gerçekleştirdi.

Bu testlerden bazıları katı uluslararası yaptırımları ihlâl ediyor. Kuzey Kore'nin nükleer silahların yanı sıra balistik füze denemeleri gerçekleştirmesi de Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmış durumda.

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Salı günü Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundan, Pyongyang'ın genellikle denizaltı üssü olarak kullandığı Sinpo limanından bir füze fırlatıldığını söyledi. Füze, Japonya Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne indi.

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlattığından şüphelendiklerini açıklamıştı. Güney Kore basını, bu füzenin en fazla 60 km yükseklikte yaklaşık 450 km yol kat ettiğine inanıldığını bildirdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, iki balistik füze fırlatıldığını söylemiş ve denemeleri "çok üzücü" olarak nitelendirmişti.

DENİZALTIDAN FIRLATILAN FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

Ekim 2019'da Kuzey Kore, denizin altındaki bir platformdan Pukguksong-3 füzesini ateşleyerek, denizaltıdan fırlatılan bir balistik füzeyi test etmişti.

Resmi haber ajansı KCNA o zaman, "dış tehdidi" en aza indirmek için füzenin dik bir açıyla ateşlendiğini söyledi.

Fakat, füze dikey yerine standart bir eğride fırlatılmış olsaydı, yaklaşık 1,900 km yol kat edebilirdi. Bu, tüm Güney Kore ve Japonya'yı menzile sokabilirdi.

Bir denizaltıdan fırlatılmak füzelerin tespit edilmesini zorlaştırabilir ve hedeflerine yakınlaşmalarını sağlayabilir.

Güney Kore kendi silahlarını geliştirirken Kuzey Kore de füze denemelerine devam ediyor. İki ülkeyi izleyen uzmanlara göre bu durum, Kore yarımadasında silahlanma yarışına dönüşmüş halde.

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Seul kısa süre önce denizaltından fırlatılan bir füzeyi tanıttı ve bu hafta Güney Kore'de düzenlenen savunma fuarının şimdiye kadarkilerin en büyüğü olduğu söyleniyor. Ayrıca yakında uzaya kendi roketini fırlatacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta Kore yarımadasında yeniden savaş çıkmasını istemediğini, ancak ülkesinin düşmanlarına karşı kendini savunmak için silah geliştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

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Öte yandan Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şefleri Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de.

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ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim'in Pyongyang ile görüşmelerin yeniden nasıl başlatılacağını gündeme getirmesi bekleniyor. Kore Savaşı'nın resmi olarak bitişinin ilanı seçeceği de masadaki konulardan biri olacak.

Kore yarımadasını iki ülkeye ayıran Kore Savaşı 1953'te ateşkesle sona erdiği için Kuzey ve Güney Kore teknik olarak halen savaşta.

Son 24 saat içinde Sung Kim, Biden yönetiminin Kuzey Kore ile ön koşulsuz görüşmeye açık olduğunu yineledi.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki önceki görüşmeler, nükleer silahlardan arınma konusundaki temel anlaşmazlıklar nedeniyle bozuldu.

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ABD, yaptırımlar hafifletilmeden önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini istiyor, ancak Kuzey Kore şimdiye kadar bu talebi geri çevirdi.

 

 

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#Kuzey Kore#Dünya#BM

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