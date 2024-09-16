Kuzey Kore'nin çöp balonu Seul'de yangın çıkardı

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Kuzey Kore yönetimi, bu yıl Güney Kore'ye içerisinde çöp doldurulmuş binlerce balon gönderdi. Pazar günü gönderilen balonlardan bir tanesi, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir binanın çatısında yangına neden oldu.

AFP'de yer alan habere göre, Seul itfaiyesi, "dört katlı ticari binanın çatısındaki yangını" 18 dakika içinde söndürdüklerini ve yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken yangına neden olan balonun, gün içerisinde gönderilen yaklaşık 120 balondan bir tanesi olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, çöp balonlarının çoğunlukla kağıt ve plastik atık içerdiğini ve halk için herhangi bir güvenlik riski oluşturmadığını söyledi.