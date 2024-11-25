Kuzey Kore’nin ardından ‘Rusya, Yemen’den asker alıyor’ iddiası

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Haberde Yemenli askerlerin, Husi destekli bir güvenlik şirketinin himayesinde Rusya’ya gittiklerini ve kendilerine yüksek maaşın yanında Rus vatandaşlığı sözü de verildiğini söylediği öne sürüldü.

ASKER SIKINTISI

ABD’nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking de gazeteye yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamazken Rusya’nın İran üzerinden Husilerle ilişkileri arttırmak için çalıştığını ve silah transferi konusunda görüşmeler yaptığını söyledi. Geçen ay, Yemenli Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarına yardımcı olmak için Rusya’nın uydu verileri sağladığı belirtilmişti. Moskova’nın daha önce birçok kez seferberlik ilan etmesine rağmen asker toplama konusunda sorun yaşadığı değerlendiriliyor. Daha önce Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna işgali altındaki Rus kenti Kursk’ta savaştığı belirtilmiş, iddialar Ruslar tarafından da üstü kapalı bir şekilde kabul edilmişti.