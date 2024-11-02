Kuzey Koreli Bakan Moskova’da: Zafere kadar Rusya’ya destek vereceğiz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşını bizzat tren istasyonunda çiçeklerle karşılayarak iki ülkenin yıkılmaz işbirliği vurgusunu yaptı.

BUKETLE KARŞILADI

Rusya ile Kuzey Kore dışişleri bakanlarının birlik ve beraberlik gösterisi Moskova’nın “Yaroslavski” tren istasyonunda başladı. Rusya’nın uzak doğusundan tıpkı eski Kuzey Kore lideri Kim Jong Il gibi trenle gelen Choe Son-hun istasyonda karşısında Lavrov’u elinde bir buket çiçekle buldu. İltifat paylaşımı ardından tren garında 1949 yılında yine buraya ayak basan ilk K. Kore lideri Kim Il-sung anısına duvara plaket yerleştirildi.

KİM’İN MOSKOVA MESAJI

Törende Rusya’ya destek açıklamaları yapan Koreli bakan, “Buziyaret Rus dostlarımızın sonuna kadar arkalarında durduğumuzu göstermek için yapılıyor. Ukrayna ihtilafının daha başında liderimiz Kim Jong Un, kimin ne dediğine bakmaksızın Rusya’ya destek vermemizi emretmişti. Desteğimiz Rusya davasından zaferle çıkana dek devam edecek” dedi.

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ZELENSKİ: SİLAH FABRİKALARINA İŞÇİ DE YOLLAYACAKLAR

Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna-Rusya cephesine yollanacak olmasından rahatsızlık duyan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Aldığımız son istihbarata göre Kuzey Kore sadece askerle Rusya’ya yardım etmeyecek. Yakında Rusya’daki silah fabrikalarında çalışacak işçiler de göndermeye hazırlık yapılıyor” iddiasını ortaya attı.