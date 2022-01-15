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Kuzey Koredoğruladı: "Demiryolu tabanlı füze denemesi gerçekleştirildi"

#Kuzey Kore#Füze#Kim Jong Un
Kuzey Koredoğruladı: Demiryolu tabanlı füze denemesi gerçekleştirildi

Kuzey Kore yönetimi, dün 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulayarak denemenin demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı.

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Dün 2022 yılının 3. füze denemesini gerçekleştirerek uluslararası camianın tepkisini çeken Kuzey Kore yönetimi, iki taktik güdümlü füze fırlattığını doğruladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, son denemenin ülkenin demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik bir tatbikatın parçası olduğu belirtildi. Askeri yetkililer ve Savunma Bilimleri Akademisi'nin önde gelen kurmayları tarafından bizzat takip edildiği belirtilen tatbikatın, lider Kim Jong-un tarafından denetlenip denetlenmediğine dair ise bilgi paylaşılmadı. Demiryolu füze alayındaki muhariplerin savaşa hazır olup olmadıklarını denetlemeyi ve atış gücünü arttırmayı amaçladığı ifade edilen tatbikat kapsamında ilgili askeri birime önceden haber verilmeksizin atış emri verildiği kaydedildi. Japon Denizi'ndeki hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğu aktarıldı.

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DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR

Pyongyang yönetimi bu ay başından beri 3 füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 ve 11 Ocak'ta geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzelerin fırlatıldığı kamuoyuna yansımıştı. Dün Japonya ve Güney Kore askeri makamlarından yapılan açıklamalarda, Pyongyang'ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği duyurulmuştu. Kuzey Kore, demiryolu tabanlı son füze denemesini geçtiğimiz 15 Eylül'de gerçekleştirmiş, amacı 800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurmak olan füzelerin tren üzerine kurulu bir rampa sisteminden fırlatıldığı açıklanmıştı.

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#Kuzey Kore#Füze#Kim Jong Un

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