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Kuzey Kore'den Zafer Günü'nde gövde gösterisi

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#Kuzey Kore#Rusya#Dünya
Kuzey Koreden Zafer Gününde gövde gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 12:52

Kuzey Kore, Kore Savaşı ateşkesinin kutlandığı “Zafer Günü” nedeniyle düzenlenen ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da katıldığı askeri geçit töreninde, ülkenin son teknoloji insansız hava araçları ve füzelerini görücüye çıkardı.

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Kuzey Kore'de, Kore Savaşı ateşkesinin yıl dönümünün kutlandığı Zafer Günü nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi.

Başkent Pyongyang'daki Kim İl Sung Meydanı'nda yapılan törene lider Kim Jong-Un'un yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çin Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Li Hongzhong’unun da aralarında bulunduğu Rusya ve Çin heyetleri katıldı.

Kuzey Kore'nin en gelişmiş füzeleri olan Hwasong-17 ve Hwasong-18'in yer aldığı geçit töreninde, İnsansız Sualtı Nükleer Saldırı Aracı “Haeil” de görücüye çıktı.

“Stratejik insansız keşif uçağı” ve “Çok amaçlı insansız hava araçlarının” gösteri uçuşu yaptığı tören alanı semalarında Kuzey Kore ordusuna ait savaş uçakları da uçuş gerçekleştirdi.

Kore Savaşı'nın (1950-1953) sona ermesinin kutlandığı “Zafer Günü” öncesinde Rusya ve Çin heyetleri Kuzey Kore'ye gelmiş, Kim Jong-Un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyete ülkenin son silah sistemlerini tanıtmıştı.

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#Kuzey Kore#Rusya#Dünya

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