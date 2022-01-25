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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

#Kuzey Kore#Füze#Dünya
Kuzey Koreden yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru seyir füzesi olduğu tahmin edilen 2 füze fırlattığı bildirildi.

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Kuzey Kore, sürdürdüğü füze denemeleri ile uluslararası toplumun tepkisini çekmesine rağmen sabah saatlerinde yeni bir deneme daha gerçekleştirdi.

Güney Kore medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Pyongyang Japon Denizi istikametine doğru seyir füzesi olduğu tahmin edilen 2 yeni füze fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni silah denemesine dair detaylı analizleri sürdüğü ifade edildi.

BEŞİNCİ DENEME

Pyongyang yönetimi bu ay başından beri 4 füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzelerin fırlatıldığı belirtilmişti.

14 Ocak tarihinde demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulayan Pyongyang, 17 Ocak'ta ise ülkenin batı bölgesinden fırlatılan iki taktik güdümlü füzenin Japon Denizi'nde belirlenen hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilen son deneme, Kuzey Kore'nin bu ayki 5'inci füze testi olarak kayıtlara geçti.

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Jet motorundan faydalanan ve güdümlü bir füze sistemi olarak bilinen seyir füzelerinin, genel olarak içerisinde klasik patlayıcı veya nükleer bomba bulunan savaş başlıklarını yüzlerce kilometre ötedeki hedeflere taşımak üzere tasarlandığı biliniyor.

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