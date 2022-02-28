Kuzey Kore'den 'test' açıklaması: Füze değil keşif uydusu sistemi denendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzaydan görüntülendi Rus ordusuna ait 5 kmlik konvoy Kievin kapısındaUzaydan görüntülendi! Rus ordusuna ait 5 km'lik konvoy Kiev'in kapısında#ABD
İngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilirİngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilir!#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Rusyaya bir darbe daha Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasakRusya'ya bir darbe daha! Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasak#AB
Putinden orduya yeni talimat: Özel savaş durumu emriPutin'den orduya yeni talimat: Özel savaş durumu emri#Rusya
Kliçkodan sivillerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama: Etrafımız çevrildiKliçko'dan sivillerin tahliyesine ilişkin flaş açıklama: Etrafımız çevrildi#Ukrayna
Covid-19da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyorCovid-19'da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyor#Koronavirüs
FIFA, Rusyaya dair yaptırımlarını açıkladıFIFA, Rusya'ya dair yaptırımlarını açıkladı!#FIFA
Putinin nükleer güç emri... Ukraynadan yanıt: Dünya için felaket dedi ve meydan okuduPutin'in nükleer güç emri... Ukrayna'dan yanıt: 'Dünya için felaket' dedi ve meydan okudu#Ukrayna
Ruslar bankamatiklere koştu...SWIFT korkusuRuslar bankamatiklere koştu...SWIFT korkusu!#Rusya
Son dakika: Bakan Çavuşoğlundan Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklamaSon dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklama#Ukrayna
Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, Savaşa hayır yazılı tişörtü giymediErzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymedi#Aykut Demir
Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusyanın korkunç planını anlattıUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya'nın korkunç planını anlattı#Ukrayna
Meteorolojiden hava durumu uyarısı İstanbula kar geliyorMeteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar geliyor#İstanbul
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore'den 'test' açıklaması: Füze değil keşif uydusu sistemi denendi

#Kuzey Kore#Füze#Japonya
Kuzey Koreden test açıklaması: Füze değil keşif uydusu sistemi denendi

Kuzey Kore, dün kamuoyuna yansıyan son denemesinin, füze olmadığını ve keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Dün balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği açıklanan Kuzey Kore'den, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dünkü testin füze olmadığını, keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir deneme olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi ile Savunma Bilimleri Akademisi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen test ile Pyongyang'ın, "dünyadaki belirli alanların yüksek çözünürlüklü yatay ve dikey fotoğraflarını çeken görüntüleme sistemleri ve veri iletim sistemlerinin özellikleri ve başarısını doğruladığı" ifade edildi.

JAPONYA HÜKÜMETİ AÇIKLAMIŞTI

Japonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği bildirilmişti. Japon Denizi istikametine fırlatılan füzenin 600 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 300 kilometre yol aldığını açıklayan Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini ve herhangi bir hasar bildirilmediğini duyurmuştu. Dünkü denemenin ardından, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna işgaline odaklanmasını fırsat bilen Kuzey Kore'nin silah geliştirme çalışmalarına ağırlık verebileceği yorumları yapılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Füze#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna