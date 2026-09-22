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Kuzey Kore'den tehdit dolu yeni silah sistemi duyurusu

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#Kuzey Kore#Yeni Silah Sistemi#Füze Denemesi
Kuzey Koreden tehdit dolu yeni silah sistemi duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 10:20

Kuzey Kore, geçen hafta sonu denediği füzelerin "büyük öneme sahip" yeni bir silah sistemine ait olduğunu öne sürdü. Pyongyang, sistemin düşmanlarına baş ağrısı yaşatacağını kaydetti.

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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, pazar günü kızıyla takip ettiği füze atışlarına dair açıklama yaptı. Kim, silahın geliştirilmesinin Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını güçlendireceğini ve düşmanlarına "tedavisi olmayan baş ağrısı" yaşatacağını belirtti.

Ordunun geçen hafta sonu denediği füzelerin "büyük öneme sahip" yeni bir silah sistemine ait olduğunu ileri süren Kim, bunlara dair bilgi vermedi. KCNA'nın pazar günkü denemelere ilişkin yayımladığı fotoğraflarda 2 füzenin fırlatma araçlarından ateşlendiği görülüyor.

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Ekrandaki grafiklerde harita üzerine yerleştirilmiş bir füze rotası ile saatte yaklaşık 7 bin 725 kilometre hız, 35,8 kilometre irtifa ve 908,2 kilometre menzil rakamları paylaşıldı.

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Kuzey Koreden tehdit dolu yeni silah sistemi duyurusu

GÜNEY KORE'DEN İLK YORUM

Bildirilen menzil, Güney Kore ordusunun açıkladığı uçuş mesafesini aşarken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Jang Do-young, ordunun Kuzey Kore'nin açıklamasındaki ayrıntıları değerlendirdiğini belirterek, Kuzey Kore'nin füze kabiliyetlerine ilişkin iddialarının "yüzde 100 güvenilir olamayacağını" iddia etti.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin pazar günü doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden 3 saat arayla 2 kısa menzilli füze fırlattığını belirlemişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin denize doğru yaklaşık 450 ve 600 kilometre uçtuğunu bildirirken, Japon ordusu füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sularda düştüğünü söylemişti.

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#Kuzey Kore#Yeni Silah Sistemi#Füze Denemesi

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