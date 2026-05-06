Kuzey Kore'den tarihi adım: Endişe yaratan nükleer kararı

Haberin Devamı

Kuzey Kore, Güney Kore ile birleşme ifadelerini anayasasından çıkararak dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Kuzey Kore, anayasasında yer alan "düşman devlet" doktrinini, yalnızca kendi topraklarını tanımlayacak şekilde değiştirme kararı aldı.

AFP’nin ulaştığı belgede, Kuzey Kore’nin güncellenen anayasa ile artık “anavatanın yeniden birleşmesi” hedefinden vazgeçtiği görüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mart ayında Güney Kore’yi “düşman devlet” olarak tanımlamıştı.

Revize edilen anayasada, ülkenin toprak tanımı değişerek kuzeyde Çin ve Rusya, güneyde ise “Kore Cumhuriyeti” sınır komşusu olarak tanımlandı.

Ayrıca belgede, Kuzey Kore'nin “hiçbir koşulda kendi topraklarına yönelik herhangi bir ihlale izin verilmeyeceği” vurgulandı.

NÜKLEER YETKİ RESMEN KİM’DE

Haberin Devamı

Yeni anayasada en kritik değişikliklerden biri de nükleer silahlarla ilgili oldu. Metinde açıkça:

Kuzey Kore liderinin nükleer kuvvetlerin komutasına sahip olduğu

Bu yetkinin gerektiğinde devredilebileceği

ifadelerine yer verildi.

Ayrıca ülke, “sorumlu bir nükleer silah devleti” olarak tanımlanarak nükleer programın devam edeceği net biçimde ilan edildi.

“YÜCE LİDER” TANIMI DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme ile birlikte Kim Jong-un’un statüsü de yeniden tanımlandı. Anayasada:

Kim, resmen “devlet başkanı” olarak tanımlandı

“Ülkenin yüce lideri” ifadesi metinden çıkarıldı

Bu değişiklikle Devlet İşleri Komisyonu Başkanlığı makamı, anayasal hiyerarşide en üst konuma taşındı.