Kuzey Kore'den resmi açıklama geldi! Putin bizzat teşekkür etti: 'Rus halkı asla unutmayacak'

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Asker gönderme kararının lider Kim Jong-Un'un talimatıyla alındığı belirtilen açıklamada, "Askerlerimiz Rusya topraklarını kendi vatanları gibi savunmuş, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin gücünü ortaya koymuşlardır" denildi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin açıklamasına yanıt vererek, Rusya'nın Pyongyang'ın yardımlarını hiçbir zaman unutmayacağını kaydetti.

Komisyon, askeri desteğin ikili ilişkilerde tarihi bir adım olduğu vurgulayarak, "Kursk operasyonuna katılan ve Kuzey Kore-Rusya dostluğuna katkı sağlayan tüm personelimizi kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesinde kahramanca başarılar gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’nın maceracı Rusya işgalini püskürtmek için yapılan Kursk bölgesini kurtarma operasyonu zaferle sonuçlanmıştır. Silahlı kuvvetlerimiz, yüksek savaşçı ruhlarını ve askeri mizaçlarını tam olarak ortaya koymuş, eşsiz bir kahramanlık, cesaret ve fedakarlık ruhu sergilemiştir. Silahlı kuvvetlerimiz Neo-Nazi Ukrayna güçlerinin yok edilmesine ve Rusya topraklarının kurtarılmasına önemli bir katkı sağlamıştır."

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Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna’ya karşı savaştığı ve büyük kayıplar verdiği açıklansa da, Kuzey Kore söz konusu asker sevkiyatını resmi olarak doğrulamamıştı.

'TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK'

Rusya’ya asker gönderme kararının bizzat ülke lideri Kim Jong-Un tarafından alındığı vurgulanan açıklamada, "Rusya topraklarını kendi ülkelerinin toprağı olarak gören askerlerimiz, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ittifakın sağlamlığını kanıtlamış ve fedakarlıklarla dolu mücadeleleriyle efsanevi askeri kahramanlık öyküleri yazmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore’nin Rusya'ya sağladığı askeri desteğin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğu vurgulanan açıklamada, "Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu, Kursk bölgesini kurtarma operasyonlarına katılan ve Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin tarihinde altın harflerle yer alacak ölümsüz başarılara imza atan tüm askerlerini içtenlikle kutlamaktadır" denildi.

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'FAALİYETLERİMİZ BM KURALLARINA UYGUN'

Kuzey Kore hükümetinin Rusya gibi güçlü bir devletle ittifak yapmaktan onur duyduğu belirtilerek, "Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri bağları daha da güçlendirmekten ve Rusya'nın özel askeri operasyonlarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore’nin Rusya'ya asker göndermesinin tüm uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğu iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordumuzun iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya toprakları içinde yürüttüğü faaliyetler Birleşmiş Milletler kuralları dahil tüm uluslararası hukuk hükümlerine uygundur."

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PUTİN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Rusya lideri Putin, Kursk cephesinde Ukrayna birlikleriyle çatışan Kuzey Kore askerlerine minnettarlığını iletti. Putin yazılı açıklamasında, Rus silahlı kuvvetlerinin 26 Nisan'da Kursk bölgesindeki Ukrayna ordusunu mağlup ettiğini vurguladı.

Kuzey Kore askerlerinin, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 4. maddesi uyarınca operasyona katıldığını belirten Putin, Kim Jong-Un'a, yönetime ve Kuzey Kore vatandaşlarına şükranlarını sundu.

Putin, Kursk'taki muharebelerde yer alan Kuzey Koreli askerleri övdü. Resmi açıklamada, Rus ordusunun geçen ay Kursk'ta Ukrayna güçlerini bozguna uğrattığı hatırlatıldı.

Rus lider, 19 Haziran 2024 tarihli ikili anlaşmanın askeri yardım maddesine atıfta bulunarak Kuzey Kore'nin yasal çerçevede hareket ettiğini ifade etti ve Koreli yetkililere minnettarlığını dile getirdi.

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Rusya ile Kuzey Kore arasında savaş meydanlarında dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin şekillendiğinin altını çizen Putin, bu ilişkilerin bundan sonra da her alanda başarılı ve dinamik şekilde gelişeceğine inandığını belirtti.

RUSLAR VE KUZEY KORELİLER BİRLİKTE SAVAŞTI

Kuzey Kore askerlerinin Rus askerleriyle omuz omuza Rusya'yı kendi vatanları gibi savunduğunu kaydeden Putin, Kore askerlerinin kahramanlığını, aldıkları yüksek düzeydeki özel eğitimi ve özveriyi takdir ettiğini vurguladı.

Putin, "Rus halkı, Kuzey Kore özel kuvvetleri askerlerinin başarısını asla unutmayacaktır. Rusya için, ortak özgürlüğümüz için canlarını veren Kore kahramanlarını, Rus silah arkadaşlarıyla eşit şartlarda her zaman onurlandıracağız" ifadelerini kullandı.

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Putin ve Kim, 19 Haziran 2024'te Kuzey Kore'nin Pyongyang kentinde imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imza töreninde

RUSYA VE KUZEY KORE ARASINDAKİ ANLAŞMA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın "Taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı" da içerdiğini açıklayan Putin, "Rusya, imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos 2024'te Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girmişti. Rus ordusu ile şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa bir sürede kontrolü altına almıştı.

KURSK SAVAŞI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin Rus saflarında çatışmalara katıldığını bildirmişti. Kuzey Kore ile taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalayan Rusya ise bu iddiayı ne reddetmiş ne de kabul etmişti.

Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kursk bölgesinin tamamen Ukrayna ordusundan kurtarıldığını bildirmişti.