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Kuzey Kore'den kritik anlaşmaya onay

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Rusya#Onay
Kuzey Koreden kritik anlaşmaya onay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 10:04

Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki iş birliği giderek artıyor. Kuzey Kore, Rusya lideri Putin ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın onaylandığını bildirdi.

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Kuzey Kore’nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, iki ülke arasındaki iş birliği giderek artıyor.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 19 Haziran'da imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın dün devlet başkanlığı kararnamesiyle onaylandığı bildirildi.

Anlaşmanın, onay belgelerinin taraflar arası değişiminin yapılacağı gün yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Putin ise 9 Kasım’da yayınlanan bir kararnameyle Kuzey Kore ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı yasalaştırmıştı.

SALDIRI DURUMUNDA KARŞILIKLI YARDIMI DA İÇERİYOR

Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore lideri Kim, geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

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Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın “taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini” açıklayan Putin, "Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı.

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#Kuzey Kore#Rusya#Onay

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