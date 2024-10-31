Kuzey Kore'den kıtalararası balistik füze denemesi

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Kuzey Kore yönetimi, gerçekleştirdiği son balistik füze denemesini doğruladı. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ülke lideri Kim Jong-un’un denetiminde kıtalararası balistik füze (ICBM) testi gerçekleştirildi. Fırlatılan füzenin uçuş mesafesi ve irtifası gibi teknik detaylara ilişkin bilgi verilmezken, denemenin “Kuzey Kore'nin stratejik caydırıcılığının modernliğini ve güvenilirliğini ortaya koyduğu” vurgulandı.

Füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-un ise yaptığı açıklamada, "Son füze testi, bölgesel gerilimi kasıtlı olarak tırmandıran ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden düşmanlara karşı koyma irademizi göstermek amacıyla yapıldı” ifadelerini kullandı. Düşmanın askeri manevralarının Kuzey Kore’yi ordusunu güçlendirmeye mecbur bıraktığını vurgulayan Kim, “Giderek ağırlaşan tehdit ve meydan okumalar, modern stratejik saldırı kuvvetlerimizi güçlendirmeye devam etmemizi ve nükleer kuvvetlerimizin karşılık verme kapasitesini artırmamızı gerektirmektedir” şeklinde konuştu. Düşmanlarına meydan okuyan Kim, “Nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız asla değişmeyecek” dedi.

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ABD'DEN KINAMA



Kuzey Kore'nin son kıtalararası balistik füze denemesine ABD hükümetinden tepki geldi. Yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, “ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini şiddetle kınıyor” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin son füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Savett, “ABD personeli, toprakları ya da müttefikleri için acil bir tehdit teşkil etmeyen bu füze denemesi gereksiz yere gerilimi arttırmakta ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır” uyarısında bulundu.

Devam eden füze denemelerinin Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahları ve balistik füze programlarına halkının refahından daha fazla öncelik vermeye devam ettiğini gösterdiğini kaydeden Savett, “Tüm ülkeleri bu ihlalleri kınamaya, Kuzey Kore'yi ise istikrarı bozucu eylemlerine son vermeye ve ciddi bir diyaloğa girmeye çağırıyoruz” dedi. ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordinasyonu sürdürdüğünü hatırlatan Savett, “ABD, kendi toprakları ile müttefikleri olan Güney Kore ve Japonya’nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır” ifadelerini kullandı.

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JAPONYA: KABUL EDİLEMEZ



Son füze denemesi nedeniyle Pyongyang yönetimini kınayan Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ise, "Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah geliştirmesi ulusumuzun ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle kesinlikle kabul edilemez" dedi. Nakatani, Japonya'nın ABD ve Güney Kore ile yakın iş birliğini sürdürdüğünü vurguladı.

GÜNEY KORE'DEN YAPTIRIM KARARI



Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin balistik füze geliştirme faaliyetlerini kısıtlamak amacıyla katı yakıtlı füze üretmek için ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik yeni ihracat kontrolleri duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatmasının ardından yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye karşı mevcut uluslararası yaptırımlarının daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için dost ülkeler ve BM ile yakın bir şekilde çalışılacağı aktarıldı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Kuzey Kore'nin sürpriz provokasyonlar planlamasını önlemek için güçlü bir cevap verilmesi ve kapsamlı bir hazırlık yapılması talimatı verdiği kaydedildi.

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Japonya Savunma Bakanlığından sabah saatlerinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 07.11 sıralarında Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze fırlattığı duyurulmuştu. 1 saat 26 dakikalık rekor bir süre boyunca uçan füzenin, 08.37 sıralarında Hokkaido eyaletine bağlı Okushiri Adası'nın batısına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü bildirilmişti. Füzenin 7 bin kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık bin kilometre mesafe kat ettiği aktarılmıştı.