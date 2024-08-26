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Kuzey Kore'den İHA testi

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#İHA#Kim Jong-Un
Kuzey Koreden İHA testi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 10:00

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni geliştirilen dronların performans testini izlediği ve daha çok kamikaze dronu üretme çağrısı yaptığı bildirildi.

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, kara ve denizde "hedeflere saldırmak" için kullanılacağı ifade edilen dronlar için performans testi yapıldı.

Testi denetleyen Kim, daha çok ve çeşitli "kamikaze dronun" yanı sıra "stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı" dronlarının da üretilmesi gerektiğini söyledi.

Dronların gelişiminde yapay zeka teknolojisinin de kullanılması için çalışılması çağrısı yapan Kim, yeni geliştirilen dronların özelliklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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#Kuzey Kore#İHA#Kim Jong-Un

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