Kuzey Kore'den İHA testi

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, kara ve denizde "hedeflere saldırmak" için kullanılacağı ifade edilen dronlar için performans testi yapıldı.

Testi denetleyen Kim, daha çok ve çeşitli "kamikaze dronun" yanı sıra "stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı" dronlarının da üretilmesi gerektiğini söyledi.

Dronların gelişiminde yapay zeka teknolojisinin de kullanılması için çalışılması çağrısı yapan Kim, yeni geliştirilen dronların özelliklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.