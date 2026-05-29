Kuzey Kore’den HIMARS benzeri sistem

Pyongyang yönetimi, yeni platformun balistik füzeler ve topçu roketlerinden oluşan karma mühimmat yapısı kullandığını açıkladı. Kuzey Kore devlet medyasına göre 96 km menzilli sistem, otonom navigasyon teknolojisiyle yönlendiriliyor. Kuzey Kore, sistemi ilk kez geçen yıl düzenlenen askeri geçit töreninde sergilemişti. Testlerde ayrıca yapay zekâ destekli hedefleme sistemi kullandığı belirtilen taktik seyir füzeleri de ateşlendi. Öte yandan Kuzey Kore’nin bu silah sistemleriyle kapasitesinin yanı sıra Rusya’ya yönelik olası silah ihracatı potansiyelini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.