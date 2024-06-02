×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kuzey Kore’den Güney Kore’ye çöp yağmuru: 600 balon daha yolladılar

Güncelleme Tarihi:

#KUZEY KORE#Güney Kore#ÇÖP
Kuzey Kore’den Güney Kore’ye çöp yağmuru: 600 balon daha yolladılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 11:24

'Düşman kardeşler' Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 'çöp' gerginliği sürüyor. Kuzey Kore, Güney Kore sınırından içinde çöp bulunan 600 balon daha yolladı.

Haberin Devamı

Kuzey Kore Güney Kore’ye çöp göndermeye devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang’ın Güney Kore’nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 600 balon daha gönderdiği bildirildi.

Açıklamada, dün yerel saatle 20.00 itibarıyla gönderilen ve plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan balonların çoğunun ülkenin Gyeonggi eyaletine düştüğü ifade edildi.

Kuzey Kore’den Güney Kore’ye çöp yağmuru: 600 balon daha yolladılar

Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara şüpheli torbalara dokunmamaları ve bu torbaları güvenlik güçlerine bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Öte yandan, zehirli kimyasallar içerebileceğinden şüphelenilen atıkların üzerinde inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

KUZEY KORE DAHA ÖNCE 260 BALON GÖNDERMİŞTİ

Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla Kuzey Kore’ye gönderilen propaganda broşürlerine karşı misilleme yapılacağını açıklayan Pyongyang, Salı gecesinden itibaren propaganda broşürleri, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöpler taşıyan 260 balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti.

Kuzey Kore’den Güney Kore’ye çöp yağmuru: 600 balon daha yolladılar

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Kuzey Kore’nin adımını “Bu, normal bir ülke için hayal edilemeyecek kadar utanç verici, alçakça ve insanlığa karşı bir eylemdir” sözleriyle kınamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore’nin “mantıksız” ve “provokatif” eylemlerine devam etmesi halinde sert tedbirler alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KUZEY KORE#Güney Kore#ÇÖP

BAKMADAN GEÇME!