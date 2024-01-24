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Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak hamle: Sarı Deniz istikametine seyir füzeleri ateşledi

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#Kuzey Kore#Seyir Füzesi#Sarı Deniz
Kuzey Koreden gerilimi tırmandıracak hamle: Sarı Deniz istikametine seyir füzeleri ateşledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 11:32

Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın bu ay Kore Yarımadası yakınlarında gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatına misilleme olarak Sarı Deniz istikametine doğru birden çok seyir füzesi ateşledi.

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Sarı Deniz istikametine doğru birden çok seyir füzesi fırlattığı bildirildi. Atışların yerel saatle 07.00 sıralarında yapıldığı belirtilerek, “Takip ve değerlendirme faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ederken, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile koordinasyonu sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Son gelişme, Pyongyang'ın Sarı Deniz'e doğru iki uzun menzilli stratejik seyir füzesi fırlattığı Eylül ayından bu yana yapılan ilk seyir füzesi denemesi olarak kayıtlara geçti.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELMİŞTİ

Kuzey Kore, son olarak 14 Ocak'ta hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi (IRBM) test ederek bölgede güvenlik endişelerini artırmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller denemenin ardından yaptığı açıklamada, Pyongyang'a diyalog çağrısını yineleyerek, "Kuzey Kore'yi daha fazla provokatif, istikrarsızlaştırıcı eylem ve açıklamalardan kaçınmaya, diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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#Kuzey Kore#Seyir Füzesi#Sarı Deniz

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