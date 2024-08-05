Kuzey Kore'den gerilimi tırmandıracak hamle

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Kuzey Kore, 250 yeni tip taktik balistik füze rampasının sınır bölgesindeki askeri birliklere konuşlandırılacağını duyurdu. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre rampaların orduya teslim töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, büyük zaferler elde etme konusunda itici güç görevi gören ordu modernizasyonunun savunma alanında yapılan hamlelerin kanıtı olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz ayın sonunda ülkesinde etki gösteren şiddetli yağışların neden
olduğu sel felaketine atıfta bulunan Kim, “Ülkenin sel felaketinin yaralarını sarmak için seferber olduğu bir dönemde bile yeni tip silah sistemlerinin teslim töreninin düzenlenmesi, savunma kabiliyetlerimizi her şartta güçlendirme kararlılığımızın göstergesidir” dedi.
Sınır birliklerine yeni füze rampalarını konuşlandırma kararını “ülkenin prestijini önemli ölçüde arttıran bir başka kararlı adım” olarak niteleyen Kim, yeni silah sistemlerinin ülkesinin egemenliğini ve barışı savunma görevini layıkıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.