Kuzey Kore'den ezber bozan kareler

Komünist Parti tarafından yıllardır tabiri caizse 'demir yumruk' ile yönetilen ve dışa kapalı özelliği nedeniyle 'gizemli ülke' olarak anılan Kuzey Kore'den yeni fotoğraflar geldi.

Yabancılar için ülkeye girmenin oldukça zor olduğu Kuzey Kore'de yaşayan İngiliz diplomatın eşi Lindsey Miller, Kim Jong-un'un yönettiği ülkedeki günlük hayatı gözler önüne seren görüntüler paylaştı.

2017'den 2019'a kadar kocasına diplomatik bir görevde eşlik ettiği için Kuzey Kore'de yaşayan Miller, yaşadıklarını kitaplaştırdı.

Miller, 'Kuzey Kore: Bir benzeri yok: Dünyanın En Gizli Ülkesinde İki Yıl Yaşam' kitapta siyaseti bir kenara bırakarak gündelik yaşama odaklanmaya çalıştığının altını çizdi.

Ülke basınına konuşan Miller, burada bulunduğu süre zarfınca serbestçe dolaşabildiğini ve pek çok insanla iletişime geçtiğini belirtti.

Çin'e yaptığı bir tren yolculuğunda Kuzey Koreli tren şefleriyle Netflix'ini paylaştığını belirten Miller,Y kuşağı ile Brexit ve müzik grupları hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Her hareketi ile gündem olan ülkenin lideri hakkında gelen bir soruya ise Miller 'İnsanlar bütün gün oturup Kim Jong-un hakkında konuşmazlar. İnsanların hayatları vardır' yanıtını verdi.

Miller vatandaşlarını hayatlarının her anında gözetleyen ve katı cezalar uygulayan ülkede arkadaş edinmenin ise oldukça zor olduğunu belirtti.

İnsanlar ile tanıştığında çoğunlukla ne konuşmaları gerektiği konusunda dikkatli davrandıklarını fark ettiğini belirten Miller 'Bu durum derin bir sohbetin ortaya çıkmasına engel oluyor' dedi.

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