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Kuzey Kore'den denizden karaya füze denemesi

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#Kuzey Kore#Stratejik Füze Testi#Askeri Güç
Kuzey Koreden denizden karaya füze denemesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 11:50

Kuzey Kore'nin denizden karaya stratejik seyir füzelerini test ettiği bildirildi. Füze testini izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, testin, "Kuzey Kore'nin caydırıcı savaş araçlarını daha fazla mükemmelleştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre iki seyir füzesi, 1500 kilometre mesafede sekiz biçimli eliptik bir yörüngeyi izleyerek hedefleri vurdu.

Füze İdaresinden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen füze testinin, "potansiyel düşmanlara karşı stratejik kontrol etkinliğini artırmak üzere ulusal savunma kabiliyetlerini inşa etme planlarının parçası olduğu" kaydedildi.

Füze testini izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, testin, "Kuzey Kore'nin caydırıcı savaş araçlarını daha fazla mükemmelleştirdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kim, "Kuzey Kore, sürdürülebilir ve kalıcı barışı ve istikrarı koruma misyonunu yerine getirmek için gelişmiş askeri güç temelini sorumlu şekilde güçlendirmek üzere daima çaba gösterecektir." ifadesini kullandı.

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Güney Kore ordusu da füze testini doğrularken dün sabah saatlerinde birden çok füzenin Kuzey Kore'nin iç bölgelerinden Sarı Deniz'e ateşlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

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#Kuzey Kore#Stratejik Füze Testi#Askeri Güç

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