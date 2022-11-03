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Kuzey Kore’den bir günde 23 füze denemesi

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#Kuzey Kore#Tatbikat#Füze
Kuzey Kore’den bir günde 23 füze denemesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Kore Yarımadası’nda dün Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleriyle tansiyon yükseldi.

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang yönetiminin yarımadanın hem doğu hem batı kıyılarına farklı tiplerde toplam 23 füze gönderdiği belirtildi.

TATBİKATA MİSİLLEME

Güney Kore’nin doğu kıyısındaki Ulleung Adası’nda yerel saatle 08.55’te hava saldırısı alarmlarının aktif hale geldiği belirtildi. Bu, Kuzey Kore’nin bir gün içinde en fazla füze fırlattığı deneme olurken, füzelerden birinin iki ülke arası fiili deniz sınırının güney tarafına düşmesi gerilimi arttırdı. Güney Kore’nin açıklamasında denemelerin “tahammül edilemez” olduğu vurgulanırken, Seul de Kuzey Kore’nin füze atışlarına Doğu Denizi’nde savaş uçaklarıyla yapılan 3 füze atışıyla karşılık verdi. Kuzey Kore’nin füze denemeleri, hafta boyu sürmesi beklenen ve F-35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer alacağı ABD ve Güney Kore’nin ortak hava tatbikatına denk geldi.

Kuzey Kore'den Güney Kore sınırındaki tampon bölgeye füze testi
daha fazla video içinKuzey Kore'den Güney Kore sınırındaki tampon bölgeye füze testi
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#Kuzey Kore#Tatbikat#Füze

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