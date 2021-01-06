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DHA / İHA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore'den 'başarısızlık itirafı' Kim Jong-un'un sözlerini bütün salon pür dikkat dinledi

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Kuzey Kore'den 'başarısızlık itirafı' Kim Jong-un'un sözlerini bütün salon pür dikkat dinledi
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Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016'dan bu yana ilk kez toplandı. 8. kez düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan Kim Jong-un'dan şaşırtan itiraf geldi. Ülkenin gücünü ve küresel prestijini arttırdığını belirten Kim, 2017'de ABD anakarasını vurabilen kıtalararası balistik füzelerin başarılı testleriyle sonuçlanan askeri ilerlemelere ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeleri işaret ederek "mucizevi bir zafer" elde ettiğini ifade etti. 7 bin kişinin katıldığı toplantıda sosyal mesafenin hiçe sayılması dikkat çekti.

Ancak 2016'da açıklanan 5 yıllık ekonomik kalkınma planını yerine getiremediğini itiraf eden Kim Jong-un, 5 yıllık ekonomik planının “hemen hemen her sektörde” hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu ifade etti. Kim Jong-un, "Plan geçtiğimiz yıl sona ermişti, ancak hemen hemen her sektörde hedeflerin son derece gerisinde kaldı" dedi.

250 parti yöneticisi, 4 bin 750 delege ve 2 bin izleyicinin katıldığı kongrenin, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından iki hafta önce düzenlenmesi ise dikkat çekti. 7 bin kişinin katıldığı kongrede kimsenin maske takmadığı görüldü. Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütü'ne "şüpheli vak'a" bildirmesine rağmen herhangi bir korona virüs vak'ası olduğu yönünde resmi bir açıklama yapmamıştı.

Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore’de iktidardaki İşçi Partisi Kongresi 2016’dan bu yana ilk kez toplandı.ÿ Kongre 8’inciÿkez düzenleniyor. Kongrenin ABD Başkanı Joe Biden’ın resmen göreve başlamasından kısa süre önce toplanması
dikkat çekti. Kim Jong-un ekonomik kalkınma planının ’hemen hemen her alanda’ başarısız olduğunu ilk kez itiraf etti.ÿ

KONGRENİN KAÇ GÜN SÜRECEĞİ BELİRSİZ

Kongrenin kaç gün süreceği de kesin olarak ifade edilmezken, 2016 yılındaki son kongre 4, 1980’deki 5, 1970 yılında da 12 gün sürdüğü kaydedildi. Beş yılda bir yapılması planlanırken, kongre partinin en önemli organı olarak ifade ediliyor.

KONGREDE MASKE TAKAN YOK

Rodong, Sinmun gazetesinin haberine göre başkent Pyongyang’da toplanan kongreye 7 bin delege ve katılımcı tarafından takip edildi. Salgının başladığı andan bu yana koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten ancak, ABD medyasının son haberine göre aşı talebinde bulunan ülkede bu katılımcıların hiçbirinin maske takmıyor olması dikkat çekti.

Kuzey Koreden başarısızlık itirafı Kim Jong-unun sözlerini bütün salon pür dikkat dinledi


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