Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! 'Başlarına iyi şeyler gelmeyebilir!'

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin geçen hafta sonu, kısa menzilli füze testleri gerçekleştirdiğini duyurmuş, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerine Pyongyang'dan yanıt gelmişti.

Beyaz Saray'da gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, medyada yer alan haberleri doğrulayarak Kuzey Kore'nin birkaç kısa menzilli füze testi yaptığını tespit ettiklerini açıkladılar. Yetkililer, seyir füzesi türündeki füzelerin Kuzey Kore'yi nükleer silah programından caydırmak için alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları kapsamındaki füzeler olmadığını ifade etti.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki adet balistik füze fırlatmasından sonra ise ABD Asya Pasifik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ''Kuzey Kore'nin gizli silah programının, komşuları ve uluslararası kamuoyu için oluşturduğu tehdidi gözler önüne serdiği" ifade edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden ise Pyongyang'ın son denemesiyle ilgili olarak bunu provokasyon olarak görmediğini söylemiş ve "Her zamanki işleri" demişti.

Ancak Joe Biden göreve geldikten sonra düzenlediği ilk basın toplantısında Kuzey Kore'ye geniş yer vererek "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak isterlerse, uygun bir yanıt veririz. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım. Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Biden'ın bu sözlerine Kuzey Kore'den cevap gecikmedi. Pyongyang'dan yapılan son açıklama iki ülkenin zaten gergin olan ilişkilerinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. ABD'nin Güney Kore ile ilişkisinden ve iki ülkenin ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatlardan rahatsızlığı aşikâr olan Kuzey Kore yönetimi ABD'ye oldukça sert bir tehdit mesajı yolladı.

'BAŞLARINA İYİ ŞEYLER GELMEYECEK'

Kuzey Kore, ABD Başkanı Biden'ın son yorumlarını ayıpladıklarını açıklarken ABD'nin başkanın ağzından bu şekilde 'düşüncesizce' yorumlara devam ederse 'hiç de güzel olmayan şeylerle' karşılaşacağını iddia ederek tehdit savurdu.

Kuzey Kore İşçi Partisi Komite Sekreteri Ri Pyong Chol, bugün yaptığı açıklamada Biden'ın sözlerinin Kuzey Kore'ye duyduğu, kökleri derine inen düşmanlığını yansıttığını söyledi. Ri sözlerine 'ABD'nin bölgede ortak askeri tatbikat yürütürken Kuzey Kore'nin kendi güvenliği için hareket etmesini engellemeye çalışmasını gangster mantığı' olarak değerlendirirken 'Biz, kimsenin dikkatini çekmek ya da politikasını etkilemek için silah geliştiriyor değiliz. Eğer ABD'nin okyanuslar ötesi "savaş denemelerini" savunma adı altında gerçekleştiriliyorsa bizim de kendi güvenliğimiz için kendi anakaramızda bunları yapmamız normaldir ve hakkımızdır.' diyerek devam etti.

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