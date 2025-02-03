Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun basına verdiği bir röportajda Kuzey Kore’yi "haydut devlet" olarak nitelemesine, Pyongyang yönetiminden sert tepki geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rubio’nun ifadelerinin "saçma" olduğu belirtilerek, "ABD dışişleri bakanının imajımızı zedelemek için sarf ettiği düşmanca sözleri, egemenliğe saygı ve başkalarının iç işlerine karışmama ilkelerini esas alan uluslararası hukuka tamamen aykırı ve ağır bir siyasi provokasyon olarak değerlendiriyor, şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rubio'nun siyasi eğilimleri ve ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı beslediği nefret nedeniyle söz konusu ifadelerin sürpriz olarak karşılanmadığı vurgulanan açıklamada, "Rubio’nun Kuzey Kore hakkında iyi şeyler söylemiş olması daha şaşırtıcı olurdu" denildi.

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"ASLA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

Dünyanın en yozlaşmış devleti olan ABD'nin başka bir ülkeyi "haydut devlet" olarak nitelemesinin "mantıksız" olduğu vurgulanan açıklamada, "ABD’nin dış politikasından sorumlu olan kişinin düşmanca sözleri ve eylemleri, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik değişmeyen düşmanca politikasını bir kez daha ortaya koymuştur" ifadeleri kullanıldı.

Rubio'nun kaba açıklamalarının ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyeceği kaydedilen açıklamada, "Düşman ABD'nin herhangi bir provokasyonuna asla tahammül etmeyecek, her zamanki gibi sert bir şekilde karşılık vereceğiz" denildi.

TRUMP YÖNETİMİNE İLK RESMİ ELEŞTİRİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, 20 Ocak'ta görevi devralan Donald Trump ve hükümetine karşı Pyongyang yönetiminin yaptığı ilk resmi eleştiri olarak kayıtlara geçti.