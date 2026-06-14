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Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'nin nükleer silah kararına sert tepki

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#Kuzey Kore#Nükleer Silahlar#ABD-Güney Kore İlişkileri
Kuzey Koreden ABD ve Güney Korenin nükleer silah kararına sert tepki
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 11:51

Kuzey Kore, son görüşmelerinde Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılmasını ortak hedef olarak niteleyen Güney Kore ve ABD'ye tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının "geri döndürülemez şekilde kapanmış bir konu" olduğunu belirtti.

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir sözcü, Güney Kore ile ABD arasında düzenlenen toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinin yeniden vurgulanmasını eleştirdi.

Sözcü, "Karşı taraftaki bir hasmın nükleer silahlarını ortadan kaldırmaktan söz etmek mantıksız bir söylem ve hayal ürünü bir düşüncedir." ifadesini kullandı.

Kuzey Koreden ABD ve Güney Korenin nükleer silah kararına sert tepki

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'GÜNEY KORE İLE ABD DEĞİŞTİREMEZ'

ABD ile müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik nükleer tehdit oluşturduğunu öne süren sözcü, bu ülkelerin söylemlerinin Kuzey Kore'nin "nükleer silaha sahip devlet" konumunu değiştiremeyeceğini belirtti.

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Sözcü, "Nükleer silahlardan arınma, geri döndürülemez şekilde sonuçlanmış bir meseledir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer silahlanma adımlarından vazgeçmeyeceği, bunu pazarlık konusu yapmayacağı mesajını vermişti.

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#Kuzey Kore#Nükleer Silahlar#ABD-Güney Kore İlişkileri

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