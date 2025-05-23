Kuzey Kore'deki gemi kazasının uydu görüntüleri ortaya çıktı: Kim Jong-un ateş püskürdü! Pyongyang 'suçluları' arıyor

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Uydu görüntülerinde, 5 bin tonluk muhribin yan yatmış ve kısmen ezilmiş durumda olduğu ve üzerinin mavi brandalarla kapatıldığı görüldü. Olay anında tören alanında bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, duruma tepki gösterdi. Devlet yetkililerini "dikkatsizlik" ve "sorumsuzluk" ile suçlayan Kim, yaşananları "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

Sorumluların tespit edilerek cezalandırılacağını belirten Kim, askeri personelin daha titiz davranması gerektiğini dile getirdi. Kuzey Kore yetkilileri, kazaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan incelemelerde, geminin gövdesinde hasar olmadığı ancak sancak tarafında çizikler tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, kurtarma kanalından su sızdığı da kaydedildi.

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Gemi suya indirilmeden önce çekilmiş uydu fotoğrafında, Kim'in de aralarında bulunduğu bir grup insanın töreni izlemesi için bir loca hazırlandığı görülüyor.

'SUÇLULARI' BULMAK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kore Halk Ordusu Deniz Kuvvetleri, sorumluların belirlenmesi için bir soruşturma ekibi oluşturulduğunu açıkladı. Ordu kaynakları, kazada herhangi bir yaralanma ya da ölüm yaşanmadığının altını çizdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı da geminin suda yan yattığını doğruladı.

The Guardian'ın haberine göre, askeri uzmanlar olayın halka açık bir etkinlikte gerçekleşmesinin Kim Joun-un nezdinde ek bir prestij kaybına yol açtığını öne sürdü.

Kazadan sonraki ana ait uydu görüntüsü

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

ABD'li araştırma kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), olayla ilgili uydu görüntülerini inceleyerek detaylı bir açıklama yaptı. Kurumun analizine göre, gemi altına yerleştirilen tekerlekli sistemin kontrolünün kaybedilmesi sonucu kıç bölümünün limana doğru savrulduğu tespit edildi. CSIS, geminin ön kısmının ise kızak üzerinde sabit kaldığını söyledi.

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Kuzey Kore lideri Kim, kazada rolü olan bütün sorumluların tespit edileceğini duyurdu.

NEDENİ TECRÜBESİZLİK Mİ?

CSIS yetkilileri, Chongjin'de bulunan tersanenin genellikle ticari amaçlı balıkçı gemileri üretiminde faaliyet gösterdiğini vurguladı. Raporda, bu tesisin büyük tonajlı savaş gemilerinin denize indirilmesi için gerekli teknik altyapıdan yoksun olduğuna dikkat çekildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, hasar gören geminin onarım sürecine ilişkin bilgi verdi. Haberde, geminin su alan bölümlerinden deniz suyunun tahliye edilmesi işleminin 48-72 saat içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı. Geminin yan kısımlarındaki ezilmelerin giderilmesi için ise yaklaşık on günlük bir süre gerekeceği bildirildi.

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Ordu kaynakları, yaşanan kazanın ciddiyetle ele alınacağını vurguladı. Kuzey Kore liderinin ardından açıklamalar yapan yetkililer, olayın "ülke genelinde disiplin eksikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini" kanıtladığını iddia etti.