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Kuzey Kore’de yeni politikaların belirleneceği toplantılar devam ediyor

#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Toplantı
Kuzey Kore’de yeni politikaların belirleneceği toplantılar devam ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ülkenin yeni yılda izleyeceği politikaların belirleneceği ve 4 gün sürmesi beklenen iktidar partisi merkez komitesi toplantısının ikinci gününde devam ettiği belirtildi.

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Bu yıl art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile gündeme gelen ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un'un ülkenin yeni yılda izleyeceği politikaların belirleneceği olağan iktidar partisi toplantılarını başlattığı bildirildi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı tarafından bugün yapılan açıklamada, Kim'in dün açılışı yapılan Kore İşçi Partisi 8. Merkez Komitesi 4. Genel Kurulu'na başkanlık ettiği belirtildi.

4 gün sürmesi beklenen toplantılar dizisinin Kuzey Kore'nin "stratejik ve taktik politikalarına" karar vermede önemli rol oynadığı belirtilirken, "Genel kurul, 2021 yılında uygulanan ana parti ve devlet politikalarını gözden geçirecek ve yeni stratejik ve taktik politikalara karar verecek" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore’de yeni politikaların belirleneceği toplantılar devam ediyor

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Genel kurulun gündem maddeleri hakkında ayrıntı verilmezken, Kovid-19 salgını ve doğal afetler nedeniyle darbe alan ülke ekonomisi ve Pyongyang'ın nükleer programı karşısında uygulanan BM yatırımlarının ana gündem maddelerini oluşturması bekleniyor.

YENİ YIL KONUŞMASI YAPABİLİR

Dün başlayan genel kurulun ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde yol kat edemeyen Pyongyang'ın izleyeceği yeni yol haritası konusunda ipucu vermesi beklenirken, lider Kim'in ise geleneksel yeni yıl konuşmasını toplantılar sırasında yapabileceği ifade ediliyor.

Kim'in ülke yönetimine yön veren konuşmaları son 2 yıldır büyük parti toplantılarında gerçekleştirmiş olması da söz konusu ihtimali güçlendiriyor.

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Toplantı

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