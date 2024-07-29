Kuzey Kore'de sel felaketi: 5 bin kişi mahsur

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Kuzey Kore ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim oldu. Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ve Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölge 27 Temmuz itibariyle rekor düzeyde yağış alırken, Amnok Nehri'nin su seviyesi tehlike sınırını aştı. Meydana gelen sel baskınları nedeniyle 5 bin kişi bulundukları bölgelerde mahsur kalırken, ülke lideri Kim Jong-Un Kuzey Kore ordusu tarafından yürütülen helikopter destekli kurtarma operasyonu bizzat yönetti.
KİM'DEN ORDUYA ÖVGÜ
Kurtarma operasyonu sonrasında Hava Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı tebrik eden Kim, helikopterlerin yarım günden biraz daha fazla bir sürede bu kadar çok insanı sel bölgelerinden kurtarmasını “inanılmaz” olarak tanımladı. Sinuiju şehri ve Uiju ilçesindeki sel hasarının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Kim, halkın can ve mal güvenliğini korumanın öncelikleri olduğunu ifade etti. Devlet organlarının gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlar da dahil olmak üzere felaketzedelere gerekli tüm desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Kim, yeni olası felaketleri önlemek için hızlı adımlar atma talimatı verdi.