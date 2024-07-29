Kuzey Kore'de sel felaketi: 5 bin kişi mahsur

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Kuzey Kore ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim oldu. Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Phyongan eyaletinin Sinuiju şehri ve Uiju ilçesi başta olmak üzere birçok bölge 27 Temmuz itibariyle rekor düzeyde yağış alırken, Amnok Nehri'nin su seviyesi tehlike sınırını aştı. Meydana gelen sel baskınları nedeniyle 5 bin kişi bulundukları bölgelerde mahsur kalırken, ülke lideri Kim Jong-Un Kuzey Kore ordusu tarafından yürütülen helikopter destekli kurtarma operasyonu bizzat yönetti.



KİM'DEN ORDUYA ÖVGÜ



Kurtarma operasyonu sonrasında Hava Kuvvetleri personelini başarılarından dolayı tebrik eden Kim, helikopterlerin yarım günden biraz daha fazla bir sürede bu kadar çok insanı sel bölgelerinden kurtarmasını “inanılmaz” olarak tanımladı. Sinuiju şehri ve Uiju ilçesindeki sel hasarının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Kim, halkın can ve mal güvenliğini korumanın öncelikleri olduğunu ifade etti. Devlet organlarının gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlar da dahil olmak üzere felaketzedelere gerekli tüm desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Kim, yeni olası felaketleri önlemek için hızlı adımlar atma talimatı verdi.



Sağanak yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı önceden tedbir alınması gerektiğini daha önce defalarca vurguladığını söyleyen Kim, “Yetkilileri bu tür ciddi önlemler konusundaki sorumsuzlukları hakkında daha önce defalarca uyarmıştım” dedi. Son şiddetli yağışların felaketin öncesinde öngörüldüğünü belirten Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.Ulusal Acil Müdahale Komitelerinin eyalet ve il bazında faaliyet gösterdiğini, ancak bu faaliyetlerin sadece teoride kaldığını ifade eden Kim, afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştirdi. Halkın yaşam ve güvenliğini tam olarak sağlamaktan sorumlu olan kamu güvenlik organlarının “sorumsuzca” davrandığını belirten Kim, yetkililere gerekli tedbirleri alma talimatı verdi.