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Kuzey Kore'de korona alarmı... Can kaybı artıyor

#Koronavirüs#Kuzey Kore#Dünya
Kuzey Korede korona alarmı... Can kaybı artıyor

Kuzey Kore’de Covid-19 salgını endişesi büyürken, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 296 bin 180 kişinin daha yüksek ateş belirtisi gösterdiği açıklandı.

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Kuzey Kore’de geçtiğimiz Perşembe günü ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının ardından, ülkede Covid-19 salgını endişesi büyüyor.

Kuzey Kore’de bugün açıklanan yeni verilere göre, 15 kişi hayatını kaybetti ve 296 bin 180 kişide ise ateş belirtileri tespit edildi.

Son gelişme ile birlikte 26 milyon nüfuslu ülkede yüksek ateş şikayeti yaşayan hasta sayısı 820 bin 620'ye yükselirken, yüksek ateş kaynaklı ölüm vakalarının sayısı ise 42'ye ulaştı.

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Toplam pozitif hasta sayısına dair bilgi paylaşılmazken, uzmanlar Kuzey Kore'nin tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vatandaşlarına test uygulayamadığının tahmin edildiğine dikkat çekti.

Vatandaşlarının büyük bölümünün aşısız olduğu düşünülen Kuzey Kore hakkında insani kriz endişesi doğarken, aşı, ilaç ve diğer tıbbi malzemelerin sevkiyatının hızla gerçekleştirilmemesi halinde kitlesel ölümlerin yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

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Covid-19 salgının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Kuzey Kore, ülkede ilk vakanın doğrulandığını geçtiğimiz Perşembe günü duyurmuştu.

Kuzey Korede korona alarmı... Can kaybı artıyor

Enfeksiyonun Covid-19'un Omicron mutasyonu olduğu açıklanırken, herhangi bir salgına karşı acil durum ilan edildiği ifade edilmişti. Geçtiğimiz Cuma günü Covid-19 kaynaklı ilk ölüm doğrulanırken, yüzbinlerce yeni hastada yüksek ateş gözlendiği ifade edilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ise "Ateş belirtisinin başkent bölgesinde hızla yayılmasının, halihazırda kullanılan salgın önleme sisteminin zafiyetini gösterdiği" eleştirisinde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.

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#Koronavirüs#Kuzey Kore#Dünya

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