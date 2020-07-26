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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 16:01,Son Güncelleme:

Kuzey Kore’de ilk koronavirüs vaka şüphesi! Acil durum ilan edildi

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Kuzey Kore’de ilk koronavirüs vaka şüphesi! Acil durum ilan edildi
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Kuzey Kore Devlet Haber Ajansı (KCNA) bu sabah Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin ilk şüpheli koronavirüs (Covid-19) vakası rapor edildikten sonra acil bir toplantı yaptığını açıkladı.

KCNA, koronavirüs olan kişinin yasadışı olarak üç yıl önce Güney Kore'ye kaçtıktan sonra 19 Temmuz'da Kaesong kenti üzerinden Kuzey Kore'ye tekrar girdiğini bildirdi. Hastanın ve yakın zamanda temas ettiği herkesin karantinaya alındığı açıklandı.

Kim Jong Un’un Kaesong kentinde ve çevresindeki bölgelerde karantina önlemleri aldığını ve olağanüstü hal ilan ettiği açıklandı.

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