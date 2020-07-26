Kuzey Kore’de ilk koronavirüs vaka şüphesi! Acil durum ilan edildi

KCNA, koronavirüs olan kişinin yasadışı olarak üç yıl önce Güney Kore'ye kaçtıktan sonra 19 Temmuz'da Kaesong kenti üzerinden Kuzey Kore'ye tekrar girdiğini bildirdi. Hastanın ve yakın zamanda temas ettiği herkesin karantinaya alındığı açıklandı.

Kim Jong Un’un Kaesong kentinde ve çevresindeki bölgelerde karantina önlemleri aldığını ve olağanüstü hal ilan ettiği açıklandı.