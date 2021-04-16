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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA Fotoğraflar: AFP, Reuters
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore'de 'Güneşin Günü' kutlamaları yapıldı

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Kuzey Kore'de 'Güneşin Günü' kutlamaları yapıldı

Kuzey Kore'de, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 109. yaş günü dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapıldı.

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  • Kuzey Korede Güneşin Günü kutlamaları yapıldı
  • Kuzey Korede Güneşin Günü kutlamaları yapıldı
  • Kuzey Korede Güneşin Günü kutlamaları yapıldı
  • Kuzey Korede Güneşin Günü kutlamaları yapıldı
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Kuzey Koreliler, kurucu lider Kim Il-sung ile oğlu ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'ni ziyaret etti.

Ülkenin farklı noktalarından kutlamalara katılan kişilerin yerel kıyafetler giyerek dans ettiği kaydedildi.

Kurucu liderin doğum günü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Nisan, ülkede "Güneşin Günü" olarak anılıyor.

Kimden acı itiraf: Ülkedeki ekonomik durumu 1990lardaki kıtlığa benzetti
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Ülke Japon işgali altındayken bir gerilla olarak savaşan ve 1948 yılında Kuzey Kore'yi kuran Kim Il-sung, 1994 yılında hayatını kaybetmişti.İktidarın babadan oğula geçtiği ülkede,

Kim Il-sung'un ölümünden sonra oğlu Kim Jong-il ülkenin başına geçmiş ve 2011 yılına kadar iktidarda kalmıştı.

Kim Jong-il'in ölümünün ardından oğlu ve ülkenin şu anki lideri Kim Jong-un yönetimi devralmıştı.

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GEÇEN HAFTA 'BÜYÜK FELAKET' UYARISI YAPMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta ilk kez, 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkedeki ciddi ekonomik problemlerle mücadelede başka bir "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulunmuştu.

ÜLKEDE KOVİD-19 GÖRÜLMEDİĞİNİ RAPOR ETMİŞTİ

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Pyaongyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderdiği son raporda, ülkede hiç Kovid-19 vakası görülmediği iddiasında bulunmuştu.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, yaptığı açıklamada, ülkenin örgüte gönderdiği raporda, salgının başından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişinin test edildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bilgisini aktarmıştı.

Bu iddiaya göre, Kuzey Kore, "dünyada bugüne dek Kovid-19 vakasına rastlanmayan tek ülke" konumunda bulunuyor.

 

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