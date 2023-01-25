Kuzey Kore'de gizemli hastalık! Başkent karantinaya alındı

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Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da başlayan gizemli bir solunum hastalığının hızla yayılması nedeni ile 5 günlük karantina kararı alındı.

EVİNİZDE KALIN, ATEŞİNİZİ KONTROL EDİN

Seul merkezli NK News'in haberine göre, hükümet yaptığı duyuruda koronavirüsten bahsetmedi ve şehir sakinlerinden Pazar gününe kadar evlerinde kalmalarını ve gün içinde bir kaç kez ateşlerini kontrol etmelerini istedi.

MARKETLERE AKIN ETTİLER

Yerel medyada yer alan haberlerde kent sakinlerinin hükümetin duyurusunun ardından marketlere akın etttiği, gıda ve ihtiyaç maddesi stokladığı bildirildi.



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Gizemli hastalığın şimdiye kadar kaç kişiyi etkilediği henüz belli değil. Başkent dışında diğer bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

KORONAVİRÜSÜ 2022 YILINDA KABUL ETTİLER

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde uzunca bir süre Kovid-19'u reddedip 'ateşli hastalık' ismini kullanan Kuzey Kore ilk olarak 2022'de salgını kabul etti ancak Ağustos ayında hastalığa karşı zaferini ilan etti.

Test araçlarından yoksun ülke, kaç kişinin hastalığa yakalandığını hiçbir zaman açıklamadı.

